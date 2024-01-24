"Шахеды" уступили баллистике: где объявлена воздушная тревога

Оккупанты снова атакуют Украину ударными дронами. В Воздушных силах рассказали, в каком направлении двигаются вражеские цели.

Российские захватчики к вечеру 24 января начали атаку Украины "Шахедами". Для каких регионов существует угроза, читайте дальше.

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Где объявили тревогу

22:35 Угроза ударных дронов для Кропивницкого.

22:31

Новая группа БпЛА через Запорожье летит на Днепропетровщину, пишут мониторинговые каналы.

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одна группа ударных БпЛА на Харьковщине следует в направлении Полтавщины (Кременчуг), на границе с Днепропетровской областью;

вторая группа ударных БПЛА из Харьковщины в Днепропетровскую область (вектор движения юго-западный).

Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения.тревога есть только в Никопольском районе.На Одессу полетели новые "Шахеды", в городе раздавались взрывы.Одесская, Николаевская, Херсонская области – угроза применения баллистического вооружения.Харьковская область – ракетная опасность.Несколько групп ударных БПЛА в Днепропетровской области, двигаются в направлении Днепра с севера.ВС сообщают о движении ударных БПЛА:Движение ударных БпЛА:1. Группа ударных БПЛА на Харьковщине следует в направлении Полтавщины (Кременчуг), на границе с Днепропетровской областью;2. Группа ударных БПЛА из Харьковской области в Днепропетровскую область (вектор движения юго-западный).Для Одесской области отменили тревогу.Движение ударных БпЛА:1. Несколько групп в южной части Харьковщины, курс северо-западный.2. БПЛА в Березанском районе Николаевской области, курс северный.В центре Одессы раздался взрыв. Вероятно, работает ПВО по БПЛА.БПЛА находятся в Татарбунарском районе (курс северный) и Беляевском районе (курс западный). Также очередная группа "Шахедов" движется с Черного моря в направлении Одессы.

В 20:22 Воздушные силы предупредили о движении нескольких беспилотников со стороны Черного моря в направлении Одессы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также анонсировал опасность.

Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя.

Это важно!

– призвал чиновник.

В Воздушных силах уточнили, что вражеские дроны могут менять курс.

Почему "Шахеды" пролетают чуть ли не через всю Украину