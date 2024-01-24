"Шахеды" уступили баллистике: где объявлена воздушная тревога
24 января 2024, 20:24Читати новину українською
Оккупанты снова атакуют Украину ударными дронами. В Воздушных силах рассказали, в каком направлении двигаются вражеские цели.
Российские захватчики к вечеру 24 января начали атаку Украины "Шахедами". Для каких регионов существует угроза, читайте дальше.
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Где объявили тревогу2:37 Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения.На 1:09 тревога есть только в Никопольском районе.23:11 На Одессу полетели новые "Шахеды", в городе раздавались взрывы.22:53 Одесская, Николаевская, Херсонская области – угроза применения баллистического вооружения.22:49 Харьковская область – ракетная опасность.22:48 Несколько групп ударных БПЛА в Днепропетровской области, двигаются в направлении Днепра с севера.22:35 Угроза ударных дронов для Кропивницкого.22:31 Новая группа БпЛА через Запорожье летит на Днепропетровщину, пишут мониторинговые каналы.22:00 ВС сообщают о движении ударных БПЛА:
- одна группа ударных БпЛА на Харьковщине следует в направлении Полтавщины (Кременчуг), на границе с Днепропетровской областью;
- вторая группа ударных БПЛА из Харьковщины в Днепропетровскую область (вектор движения юго-западный).
1. Группа ударных БПЛА на Харьковщине следует в направлении Полтавщины (Кременчуг), на границе с Днепропетровской областью;
2. Группа ударных БПЛА из Харьковской области в Днепропетровскую область (вектор движения юго-западный).21:41 Для Одесской области отменили тревогу.21:31 Движение ударных БпЛА:
1. Несколько групп в южной части Харьковщины, курс северо-западный.
2. БПЛА в Березанском районе Николаевской области, курс северный.
20:47 В центре Одессы раздался взрыв. Вероятно, работает ПВО по БПЛА.20:34 БПЛА находятся в Татарбунарском районе (курс северный) и Беляевском районе (курс западный). Также очередная группа "Шахедов" движется с Черного моря в направлении Одессы.
В 20:22 Воздушные силы предупредили о движении нескольких беспилотников со стороны Черного моря в направлении Одессы.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также анонсировал опасность.
Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя.
Это важно!
– призвал чиновник.
В Воздушных силах уточнили, что вражеские дроны могут менять курс.
Почему "Шахеды" пролетают чуть ли не через всю Украину
- Почти каждую ночь враг совершает дроновые атаки на Украину. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему иногда вражеским беспилотникам удается пролететь чуть ли не всю Украину. Военный отметил, что Украина – большая страна, которая имеет границу с Беларусью, Россией, а также акваторией Черного и Азовского морей около 2500 километров. Это значит, что "Шахеды" могут залететь с любой точки. Естественно, оккупанты будут выбирать такие маршруты, чтобы их дроны было трудно перехватить.
- Также Игнат рассказал, что "Шахеды" летят по заранее запрограммированному российским оператором маршруту. Впрочем, их может быть несколько, поэтому беспилотники имеют возможность изменять направление движения во время самой атаки.
- Россияне пытаются проложить маршрут дронов так, чтобы они летели между областями, реками, ниже к земле. Впрочем, говорит Игнат, это очень рискованно, ведь они могут врезаться в дерево или иную опору, что неоднократно случалось.