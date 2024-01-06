Оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами": в Днепре слышали взрывы

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину "Шахедами". Вечером 6 января оккупанты снова запустили дроны-камикадзе.

Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание Оккупанты ударили по Покровскому району: погибли 11 человек, среди них 5 – дети

Кроме того, людей просят доверять только информации из официальных источников. Оккупанты ведут активную информационную войну и атакуют Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.

21:54 Воздушные силы сообщили об угрозе атаки "Шахедами" для Одесской области.

21:53 В Одесской ОВА обратились к жителям Одесского района. Их предупредили о повышенной угрозе. Людей просят находиться в укрытиях.

21:52 В Одесской области – воздушная тревога.

21:45 Объявленная ракетная угроза для таких областей: Херсонская, Николаевская, Харьковская.

21:07 Защитники украинского неба объявили об угрозе для Кировоградской области.

21:03 Воздушные силы подчеркнули, что атака на Днепр продолжается.

20:50 В Днепре раздались взрывы. В местной ОВА заявили о работе ПВО.

20:48 Воздушные силы сообщили, что в районе Днепра – "Шахед".

20:42 Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях: Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Луганская.

20:22 Также опасность распространилась на Днепропетровскую и Запорожскую области.

20:20 Защитники украинского неба предупредили об угрозе для Херсонской и Николаевской областей.

20:00 Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг запустил "Шахеды" из Приморско-Ахтарска.

Россия атаковала Покровский район

Российские оккупанты 6 января атаковали Покровский район. Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил, что враг убил более 10 человек. Среди них – дети. Захватчики ударили по Покровску ракетами С-300. Украинский лидер подчеркнул, что враг атаковал жилищный сектор. Президент подчеркнул, что ни один удар по Украине не пройдет оккупантам.