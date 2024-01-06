Оккупанты снова атакуют Украину "Шахедами": в Днепре слышали взрывы
Российские оккупанты продолжают атаковать Украину "Шахедами". Вечером 6 января оккупанты снова запустили дроны-камикадзе.
Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Обратите внимание Оккупанты ударили по Покровскому району: погибли 11 человек, среди них 5 – дети
Кроме того, людей просят доверять только информации из официальных источников. Оккупанты ведут активную информационную войну и атакуют Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.
21:54 Воздушные силы сообщили об угрозе атаки "Шахедами" для Одесской области.
21:53 В Одесской ОВА обратились к жителям Одесского района. Их предупредили о повышенной угрозе. Людей просят находиться в укрытиях.
21:52 В Одесской области – воздушная тревога.
21:45 Объявленная ракетная угроза для таких областей: Херсонская, Николаевская, Харьковская.
21:07 Защитники украинского неба объявили об угрозе для Кировоградской области.
21:03 Воздушные силы подчеркнули, что атака на Днепр продолжается.
20:50 В Днепре раздались взрывы. В местной ОВА заявили о работе ПВО.
20:48 Воздушные силы сообщили, что в районе Днепра – "Шахед".
20:42 Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях: Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Луганская.
20:22 Также опасность распространилась на Днепропетровскую и Запорожскую области.
20:20 Защитники украинского неба предупредили об угрозе для Херсонской и Николаевской областей.
20:00 Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг запустил "Шахеды" из Приморско-Ахтарска.
Россия атаковала Покровский район
Российские оккупанты 6 января атаковали Покровский район. Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил, что враг убил более 10 человек. Среди них – дети. Захватчики ударили по Покровску ракетами С-300. Украинский лидер подчеркнул, что враг атаковал жилищный сектор. Президент подчеркнул, что ни один удар по Украине не пройдет оккупантам.