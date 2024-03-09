Россияне запустили "Шахеды": в Одессе работает ПВО, Воздушные силы сообщают, где еще опасно
В ночь на 10 марта российские захватчики запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Существует угроза вражеского поражения.
Около 22:18 в Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БпЛА. О том, где звучит тревога и сообщают об опасности, информирует 24 Канал.
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В Одессе сообщают о работе ПВО. Новая группа "Шахедов" летит с юга на Николаевщину. Новая группа "Шахедов" движется с Херсонщины на Николаевщину. В Воздушных силах сообщают, что "Шахеды" с Черного моря приближаются к Одессе. В то же время "Шахеды" на Николаевщине движутся в направлении Кировоградщины. Сообщают о новой группе "шахедов" по направлению с Черного моря в Одесскую область. Группа "Шахедов" на севере Херсонщины движется в направлении Кривого Рога. В Херсонской и Николаевской области фиксируется угроза ударных БпЛА. Беспилотники движутся курсом на Днепропетровщину. В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БпЛА в Запорожской области.
В Одессе сообщают о работе ПВО.
Новая группа "Шахедов" летит с юга на Николаевщину.
Новая группа "Шахедов" движется с Херсонщины на Николаевщину.
В Воздушных силах сообщают, что "Шахеды" с Черного моря приближаются к Одессе. В то же время "Шахеды" на Николаевщине движутся в направлении Кировоградщины.
Сообщают о новой группе "шахедов" по направлению с Черного моря в Одесскую область.
Группа "Шахедов" на севере Херсонщины движется в направлении Кривого Рога.
В Херсонской и Николаевской области фиксируется угроза ударных БпЛА.
Беспилотники движутся курсом на Днепропетровщину.
В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БпЛА в Запорожской области.