Россияне запустили "Шахеды": в Одессе работает ПВО, Воздушные силы сообщают, где еще опасно

В ночь на 10 марта российские захватчики запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Существует угроза вражеского поражения.

Около 22:18 в Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БпЛА. О том, где звучит тревога и сообщают об опасности, информирует 24 Канал.

Смотрите также В ряде регионов была воздушная тревога: летали "Шахеды", существовала угроза баллистики