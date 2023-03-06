Россияне запустили воздушную цель на Киевщину: в области работает ПВО

В ночь на 6 марта жители Киевской области слышали звуки взрывов. Это результат работы противовоздушной обороны по вражеской цели.

Об этом сообщили в Киевской ОВО. Жители области призывают находиться в укрытиях к отбою тревоги.

Обратите внимание Тревога на Киевщине и других областях: в украинском небе – неизвестные воздушные цели

Работает ПВО

В Киевской области работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Берегите себя и близких,

– сообщили в ОВА.

Во время тревоги, объявленной поздно вечером 5 марта, сообщения о взрывах поступают из Днепропетровской и Запорожской областей. Однако на 1:10 6 марта официальных сообщений от представителей власти нет.

Воздушная тревога в Киеве и области на 1:10 продолжается. Находитесь в укрытиях!

Важно! Россия – страна террорист, атакующая жилые дома, школы, больницы, энергообъекты и т.д. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы тревоги. Предугадать, куда будет атаковать враг – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки ракет после успешной работы ПВО. Поэтому берегите себя и находитесь в укрытиях!

Доверяйте только проверенным источникам информации, сохраняйте спокойствие и веру в ВСУ!