Про це повідомили в Київській ОВА. Мешканців області закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Зверніть увагу Тривога на Київщині та в інших областях: в українському небі – невідомі повітряні цілі

Працює ППО

У Київській області працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Бережіть себе та близьких,

– повідомили в ОВА.

Під час тривоги, яку оголосили пізно ввечері 5 березня, повідомлення про вибухи надходять з Дніпропетровської та Запорізької областей. Однак станом на 1:10 6 березня офіційних повідомлень від представників влади немає.