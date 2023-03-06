Про це повідомили в Київській ОВА. Мешканців області закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Зверніть увагу Тривога на Київщині та в інших областях: в українському небі – невідомі повітряні цілі
Працює ППО
У Київській області працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Бережіть себе та близьких,
– повідомили в ОВА.
Під час тривоги, яку оголосили пізно ввечері 5 березня, повідомлення про вибухи надходять з Дніпропетровської та Запорізької областей. Однак станом на 1:10 6 березня офіційних повідомлень від представників влади немає.