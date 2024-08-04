Неприятный для нас звоночек: в чем угроза запуска врагом железной дороги из Ростова в Мариуполь

Россияне достроили и запустили железную дорогу, которая свяжет территорию России с оккупированными. Она проляжет от Ростова до Мариуполя через поселки Гранитное и Маловодное.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что с точки зрения логистики, которую теперь россияне могут осуществлять благодаря новой железной дороге, Крымский мост теряет свою ценность. Если он будет разрушен, то поставки на оккупированные территории не прекратятся.

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В чем преимущество для россиян

Если враг запустил эту железную дорогу, то теперь он может очень быстро из Ростова отправлять на фронт, в частности, десятки единиц техники в день, а также разнообразные боеприпасы.

Россияне могут очень быстро отправить 50 – 60 вагонов по железной дороге. Теперь не нужно долго перевозить все это мелкими партиями на автомобилях. Сейчас можно перемещать быстро и большим объемом. Это неприятный для нас звоночек,

– подчеркнул он.

В то же время украинская разведка будет наблюдать за работой этой железной дороги и тогда получит понимание, планирует ли враг большое наступление с Юга, или использует ее для своих логистических нужд.

Попасть не сложно

Украинские силы имеют возможность нанести удар по новой железной дороге, которую построили оккупанты. С одной стороны попасть в железнодорожные пути не сложно, а с другой – эффект это даст кратковременный.

Железнодорожная линия довольно протяженная, поэтому разрушить ее полностью – сложная задача. Если же попасть в определенное ее место, то оккупанты в течение нескольких часов могут восстановить поврежденный отрезок.

Это некий эффект Lego, когда один "кирпичик" выпадает, то его можно быстро заменить на другой, и это действительно работает на россиян,

– отметил Иван Ступак.