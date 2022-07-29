российские палачи уже лишили себя шанса выжить после освобождения Херсона

российские оккупанты сейчас массово сообщают, что якобы ВСУ из М142 HIMARS нанесли удар по колонии во временно оккупированной Еленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе защитники "Азовстали".

Пропаганда – ступеньки к эшафоту

Российские оккупанты пытаются скрыть пытки и убийства пленных. В первую очередь – каждый выстрел М142 HIMARS четко фиксируется, от времени пуска до локации попадания. Такими обвинениями россияне только подставляют себя на эшафот! Но ведь такие требования тупой пропаганды!

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оккупанты сами выбрали свой конец

Далее. ВСУ наносят удар высокоточным оружием по месту, где содержатся украинские пленные ? Что за дикий бред? Кто в это вообще поверит, кроме выживших из ума потребителей информационного фаст-фуда?

Очевидно, что россияне попытались скрыть преступления против пленных, которые они совершали все это время. Издевательства, пытки, убийства. Чтобы замести следы, нанесли удар по колонии. Ждем дополнительную информацию.

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Но просто хочу напомнить, что в ближайшее время в Херсонской области у ВСУ вполне мог появиться масштабный обменный фонд пленных российских оккупационных войск. Теперь он может и не появиться.

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