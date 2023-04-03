Враг мог выйти в центр Бахмута, ВСУ отразили 70 атак оккупантов: карта боевых действий 3 апреля

Российские войска продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – на них Силы обороны отразили более 70 атак.

В Генштабе ВСУ утром 3 апреля сообщили об оперативной ситуации на фронте. 24 Канал анализирует интерактивную карту Deepstate

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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из РСЗО.

По данным Института изучения войны (ISW), российские источники заявили об успехах оккупантов к Северо-западу от Кременной. Враг продолжает артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

Ситуация на Востоке Украины

На Лиманском направлении в течение суток противник безуспешно наступал в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торско, Спорное и Раздолевка Донецкой.

Бахмут

Оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут. Украинские защитники в городе отразили 20 вражеских атак. Вероятно, враг занял центральную площадь у горсовета, по данным DeepState.

Что происходит в Бахмуте: показываем на карте

В то же время, по данным Генштаба, наши защитники отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Константиновка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне наступали в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не достигли. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки украинские воины отбили более 15 вражеских атак. Кроме того, захватчики обстреляли Орловку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Красногоровку и Георгиевку Донецкой области.

На Купянском направлении под обстрелы попали Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Шахтерском направлении противник обстрелял населенные пункты Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времевка и Нескучное.

Ситуация поблизости Угледара: показываем на карте

Юг

На юге города неприятель подтягивает живую силу для штурмов. Украинские войска ударили по заводу АЗОМ, что подтверждает его захват. Отбить атаки оккупантов удалось возле Ивановского.

Обстрел прифронтовых поселков

На Запорожском и Херсонском направлениях враг активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения. Среди них Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Запорожской области, а также Золотая Балка, Томарино, Казацкое, Ивановка, Зеленовка, Камышаны, Белозерка и Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник обстрелял Волфина, Басовку, Рясное и Мезеновку Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное Харьковской области.

Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции средств ПВО и 6 других важных объектов врага.