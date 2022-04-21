Россияне заставили как минимум 8 украинских детей быть их информаторами

Россия цинично использует в войне украинских детей. Российские военные заставили, по меньшей мере, 8 украинских детей стать их информаторами.

Ювенальные прокуроры зафиксировали участие 8 детей в сборе или передаче военной информации российским оккупантам и транспортировке оружия. Об этом в фейсбуке написала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Она отметила, что действия России подпадают под нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

В Харьковской области подросток "сливал" позиции ВСУ

Ирина Венедиктова рассказала, как русские военные заставили украинских детей стать их информаторами.

Как сообщила генпрокурор, на Харьковщине 12-летний подросток посылал россияне информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить денежное вознаграждение.

Идентичный случай, по ее словам, был в Луганской области.

Также в Харьковской области местный 17-летний житель на ютуб-канале поддерживал российскую агрессию в Украине.

Несовершеннолетний в Черниговской области проводил разведку

Еще один случай имел место в Черниговской области. Во время оккупации одного из сел несовершеннолетний житель получил от россиян задание проводить разведку позиций ВСУ.

Как сообщила Венедиктова, 16-летний парень "наводил" врагов на жилье, владельцы которых имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием.

Сообщается, что он помогал оккупантам найти продукты питания, табак и алкоголь. Подросток, уже задержанный, носил красные повязки, чтобы продемонстрировать благосклонность и поддержку российским оккупантам.

На Западе Украины школьники ставили метки

В одной из западных областей Украины, как написала генпрокурор, трое школьников ради развлечения звонили по телефону случайно выбранным абонентам с предложением установки так называемых "меток". Ученики были разоблачены.

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