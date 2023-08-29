Сборище напоминает съемку фильмов о зомби, где актеры массовых сцен очень хорошо вжились в роль и не понимают, как их сознанием руководит режиссер, а в этом случае – Владимир Соловьев. Около тысячи женщин и мужчин внимательно прислушиваются, что же "вещает" российский пропагандист, передает 24 Канал.
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Снова жалуется
Соловьев считает, что война преступно начата против Украины – во многом "гражданская", потому что российский народ наиболее разделен в мире.
Мы были подготовлены для уничтожения. Пока мы не поймем, что никто с нами не собирается договариваться. Мы никому в этом мире не нужны, кроме нас самих. Они были бы счастливы, если бы мы освободили свою территорию (Россию – 24 Канал) от себя,
– сказал пропагандист.
Предположим, что, как всегда, во всех бедах оскорбленный Соловьев обвиняет страны Запада. Далее он говорит, что "они с радостью освоили бы природные ресурсы, которые нам подарил Господь".
Очередная порция маразма от российских пропагандистов: смотрите видео
После этого изо рта Владимира Соловьева вылилась следующая речь: "Они не гуманисты". Более того, пропагандист назвал все страны, за исключением России, "Содом и Гоморра". А это, напомним, древние библейские города, которые уничтожили из-за греха сладострастия.
Вот так выглядит натуральная двухминутка ненависти. Все по Оруэллу и скажите, что они теперь не рабы.
Скандалы с Владимиром Соловьевым
- Недавно Соловьев нашел неожиданного "виновника" в смерти Пригожина. Он как всегда оправдал Владимира Путина и во всем обвинил Францию, в частности Эммануэля Макрона.
- Когда Соловьеву напомнили, что он покупает недвижимость и отправляет на обучение детей в "Загнивающий Запад", он почему-то начал эмоционально оправдываться. Мол, его "невероятно талантливые и умные" сыновья сознательно вернулись в Москву.
- Ранее Соловьев обозвал Mercedes-Benz "нацистской св**лочью". Он не смог удержать эмоций из-за того, что немецкая автомобильная компания полностью отключила российских дилеров от своего программного обеспечения.