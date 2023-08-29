Сборище напоминает съемку фильмов о зомби, где актеры массовых сцен очень хорошо вжились в роль и не понимают, как их сознанием руководит режиссер, а в этом случае – Владимир Соловьев. Около тысячи женщин и мужчин внимательно прислушиваются, что же "вещает" российский пропагандист, передает 24 Канал.

Смотрите также Тот, кто продвигает позицию Москвы. Как Россия манипулирует массами и покупала европейские СМИ в 2022 году

Снова жалуется

Соловьев считает, что война преступно начата против Украины – во многом "гражданская", потому что российский народ наиболее разделен в мире.

Мы были подготовлены для уничтожения. Пока мы не поймем, что никто с нами не собирается договариваться. Мы никому в этом мире не нужны, кроме нас самих. Они были бы счастливы, если бы мы освободили свою территорию (Россию – 24 Канал) от себя,

– сказал пропагандист.

Предположим, что, как всегда, во всех бедах оскорбленный Соловьев обвиняет страны Запада. Далее он говорит, что "они с радостью освоили бы природные ресурсы, которые нам подарил Господь".

Очередная порция маразма от российских пропагандистов: смотрите видео

После этого изо рта Владимира Соловьева вылилась следующая речь: "Они не гуманисты". Более того, пропагандист назвал все страны, за исключением России, "Содом и Гоморра". А это, напомним, древние библейские города, которые уничтожили из-за греха сладострастия.

Вот так выглядит натуральная двухминутка ненависти. Все по Оруэллу и скажите, что они теперь не рабы.

Скандалы с Владимиром Соловьевым