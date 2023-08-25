В то же время ключевой темой для обсуждения стал саммит БРИКС. Наверное, авиакатастрофа при участии Пригожина не так уж важна для пропагандистов, поскольку не уделили этому даже 20 секунд, передает 24 Канал.

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Соловьев отбеливает репутацию Путина

Впоследствии на ситуацию отреагировал Владимир Соловьев во время своего утреннего эфира. Говорят, что будто он "друг" вожака вагнеровцев. Пригожин часто возил его на фронт, где воевали боевики "Вагнера". Более того, Соловьев рекламировал ЧВК, чтобы желающие записывались на службу, то есть – подписывали приговор на смерть.

Обратите внимание! Советник Офиса Президента Михаил Подоляк предполагает, что российские пропагандисты молчат о смерти Пригожина, видя, что происходят крайне негативные процессы, панически к этому относятся и понимают, что каждый из них уже так же имеет "ордер на смерть".

Было бы подозрительно, если бы Соловьев не отреагировал на гибель "друга" Евгения Пригожина.

Никакой угрозы "Вагнер" Путину не представлял. Путин дал слово, он их простил. Путин никогда не нарушал сказанное слово,

– сказал пропагандист.

Далее он сказал, что якобы Путин – "человек репутации" и ему безразлично на "красивые даты". Соловьев попытался нивелировать слова западных СМИ, которые говорят, что, вероятно, Владимир Путин замешан в смерти Пригожина.

Заметьте! 23 августа 2023 года, ровно через два месяца после мятежа ЧВК "Вагнер", бизнес-самолет Embraer, связанный с ЧВК "Вагнер", разбился под Тверью, между Москвой и Санкт-Петербургом.

Соловьев эпически отреагировал на смерть Пригожина: смотрите видео

Снова обвинили Запад

Кремлевский пропагандист сказал, что "Вагнер" представлял колоссальную угрозу Емануелю Макрону и Франции. Якобы "вагнеровцы в Африке определяют силовые компоненты, на которые опираются африканские государства, борющиеся с неоколониализмом".

Безусловно, здесь заинтересованы страны НАТО, чтобы подорвать силовые возможности России в Африке. Не только Центральная Африка, но и Северная. Это нужно понимать,

– добавил кремлевский пропагандист.

Соловьев так вдумчиво читал подготовленную речь с монитора, что забыл, какая страна на самом деле несет угрозу.

Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с "вагнерами" – в нашем телеграме.

Смерть Пригожина: коротко