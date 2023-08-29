Збіговисько нагадує знімання фільмів про зомбі, де актори масових сцен дуже добре вжилися в роль й не розуміють, як їхньою свідомістю керує режисер, а в цьому випадку – Владімір Соловйов. Близько тисячі жінок та чоловіків пильно прислухаються, що ж "вещает" російський пропагандист, передає 24 Канал.

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Знову бідкається

Соловйов гадає, що війна злочинно розпочата проти України – багато в чому "громадянська", бо російський народ найбільш розділений у світі.

Ми були підготовлені для знищення. Поки ми не зрозуміємо, що ніхто з нами не збирається домовлятися. Ми нікому у цьому світі непотрібні, крім нас самих. Вони були б щасливими, якби ми звільнили свою територію (Росію – 24 Канал) від себе,

– мовив пропагандист.

Припустимо, що як завжди у всіх бідах ображений Соловйов звинувачує країни Заходу. Далі він мовить, що "вони з радістю освоїли б природні ресурси, які нам подарував Господь".

Чергова порція маразму від російських пропагандистів: дивіться відео

Після цього з роту Владіміра Соловйова вилилася наступна річ: "Вони не гуманісти". Ба більше, пропагандист назвав усі країни, за винятком Росії, "Содом і Гоморра". А це, нагадаємо, стародавні біблійні міста, які знищили через гріх хтивості.

Ось так виглядає натуральна двохвилинка ненависті. Все по Орвеллу і скажіть, що вони тепер не раби.

Скандали з Владіміром Соловйовим