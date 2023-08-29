Збіговисько нагадує знімання фільмів про зомбі, де актори масових сцен дуже добре вжилися в роль й не розуміють, як їхньою свідомістю керує режисер, а в цьому випадку – Владімір Соловйов. Близько тисячі жінок та чоловіків пильно прислухаються, що ж "вещает" російський пропагандист, передає 24 Канал.
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Знову бідкається
Соловйов гадає, що війна злочинно розпочата проти України – багато в чому "громадянська", бо російський народ найбільш розділений у світі.
Ми були підготовлені для знищення. Поки ми не зрозуміємо, що ніхто з нами не збирається домовлятися. Ми нікому у цьому світі непотрібні, крім нас самих. Вони були б щасливими, якби ми звільнили свою територію (Росію – 24 Канал) від себе,
– мовив пропагандист.
Припустимо, що як завжди у всіх бідах ображений Соловйов звинувачує країни Заходу. Далі він мовить, що "вони з радістю освоїли б природні ресурси, які нам подарував Господь".
Чергова порція маразму від російських пропагандистів: дивіться відео
Після цього з роту Владіміра Соловйова вилилася наступна річ: "Вони не гуманісти". Ба більше, пропагандист назвав усі країни, за винятком Росії, "Содом і Гоморра". А це, нагадаємо, стародавні біблійні міста, які знищили через гріх хтивості.
Ось так виглядає натуральна двохвилинка ненависті. Все по Орвеллу і скажіть, що вони тепер не раби.
Скандали з Владіміром Соловйовим
- Нещодавно Соловйов знайшов неочікуваного "винуватця" у смерті Пригожина. Він як завжди виправдав Владіміра Путіна та у всьому звинуватив Францію, зокрема Емануеля Макрона.
- Коли Соловйову нагадали, що він купує нерухомість та відправляє на навчання дітей у "загнівающій Запад", він чомусь почав емоційно виправдовуватись. Мовляв, його "неймовірно талановиті й розумні" сини свідомо повернулись до Москви.
- Раніше Соловйов обізвав Mercedes-Benz "нацистською св**отою". Він не зміг стримати емоцій через те, що німецька автомобільна компанія повністю відключила російських дилерів від свого програмного забезпечення.