Россияне жалуются, что их рубль превращается в "фантики": перехвачен разговор

После нападения России на Украину страна-агрессорка подверглась сокрушительным санкциям от многих стран мира. Это значительно ослабляет экономику и приводит к краху.

Последствия таких ограничений начали влиять и на рядовых россиян. Это подтверждают разговоры российских захватчиков с родными, которые в очередной раз перехватила Служба безопасности Украины.

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Российский рубль стал "фантиком"

Россия стала рекордсменкой по наложенным санкциям. Столько нет даже для Северной Кореи. Соответственно, курс российского рубля значительно вырос, что влияет на жизнь населения. Этого не могут не замечать и пришедшие на нашу землю захватчики.

СБУ перехватила разговор такого российского оккупанта. Он получил ранение в Украине. За такое в России дают денежное вознаграждение, которое получают далеко не все. Таким образом, 3 миллионов рублей им не хватает даже на то, чтобы купить однокомнатную квартиру в русской глубинке. Причиной тому является сильная девальвация российской валюты.

У нас в Астрахани однокомнатная 4 миллиона стоит. Купил себе машину Volkswagen polo, в 2012 году. Цены очень поднялись,

– рассказывал российский оккупант в разговоре с собеседником.

Разумеется, деньги он уже получил за то, что его ранили на чужой земле, куда он вторгся.

В России на квартиру зарабатывают ранениями

А о силе и мощи Вооруженных Сил Украины в России уже хорошо знают. Ведь его собеседник шутит, что для последующей выплаты нужно получить еще одну порцию "люлей" от ВСУ. Мол, еще одним ранением на квартиру заработает.

В СБУ же уверяют, что если у российского оккупанта не хватает денег и мозгов, и он действительно вздумает вернуться в Украину, наши защитники сделают все, чтобы он присоединился к почти 29 тысячам уничтоженных захватчиков.

Что еще говорят кафиры в перехваченных разговорах

СБУ нередко удается выходить на разговоры российских захватчиков, чтобы понять настроения. Также они рассказывают своим собеседникам о зверствах, которые поступают против украинцев. Во время одного из таких разговоров россиянин признался своему отцу в том, что украинцу отрезали ухо, потому что он не хотел говорить. При этом его отец не возмущается.

Всем известно, как ВСУ уничтожает российских захватчиков и их потери на нашей земле очень велики. Поэтому они боятся воевать и придумывают способы, чтобы избежать "встречи" с нашими воинами. СБУ перехватило разговор, где они рассказывают друг другу, как правильно стрелять в ноги, чтобы можно было уйти с войны.

Также на временно оккупированных территориях Украины очень активно и результативно уничтожают российских кафиров партизаны. Удается ликвидировать даже высокие чины. Те уже стали опасаться таких действий украинских партизан. Признаются , что стоило бы перейти на украинский, чтобы не наткнуться на гнев.

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