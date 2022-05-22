Наслідки таких обмежень почали впливати й на пересічних росіян. Це підтверджують розмови російських загарбників з рідними, які вчергове перехопила Служба безпеки України.

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Російський рубль став "фантиком"

Росія стала рекордсменкою за накладеними санкціями. Стільки нема навіть для Північної Кореї. Відповідно курс російського рубля значно виріс, що впливає на життя населення. Цього не можуть не помічати й загарбники, які прийшли на нашу землю.

СБУ перехопила розмову такого російського окупанта. Він отримав поранення в Україні. За таке в Росії дають грошову винагороду, яку отримують далеко не всі. Таким чином 3 мільйонів рублів їм не вистачає навіть на те, щоб купити однокімнатну квартиру в російській глибинці. Причиною цього є сильна девальвація російської валюти.

У нас в Астрахані однокімнатна 4 мільйони коштує. Купив собі машину Volkswagen polo, 2012 року. Ціни дуже піднялись,

– розказував російський окупант у розмові зі співбесідником.

Зрозуміло, що гроші він вже отримав за те, що його поранили на чужій землі, куди він вторгся.

У Росії на квартиру заробляють пораненнями

Натомість про силу та міць Збройних Сил України в Росії вже добре знають. Адже його співрозмовник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію "люлєй" від ЗСУ. Мовляв, ще одним пораненням на квартиру заробить.

У СБУ ж запевняють, що як в російського окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді надумає повернутися в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 тисяч знищених загарбників.

Що ще кажуть окупанти в перехоплених розмовах

СБУ нерідко вдається виходити на розмови російських загарбників, щоб зрозуміти їхні настрої. Також вони розповідають своїм співрозмовникам про звірства, які чинять проти українців. Під час однієї з таких розмов росіянин зізнався своєму батьку в тому, що українцю відрізали вухо, бо він не хотів говорити. При цьому його батько навіть не обурюється.

Всім відомо, як ЗСУ нищить російських загарбників і їхні втрати на нашій землі дуже великі. Через це вони бояться воювати і вигадують способи, щоб уникнути "зустрічі" з нашими воїнами. СБУ перехопило розмову, де вони розповідають один одному, як правильно стріляти в ноги, щоб можна було піти з війни.

Також на тимчасово окупованих територіях України дуже активно і результативно нищать російських окупантів партизани. Вдається ліквідовувати навіть високі чини. Ті вже стали боятись таких дій українських партизанів. Зізнаються, що варто б було перейти на українську, щоб не натрапити на гнів.

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