"Они нам только говорят – памперсы поменяйте": оккупант жалуется на безразличие командования

Боевой дух российских оккупантов стремительно падает вниз до их морального уровня. Им прямо в глаза заявляют, что они не более, чем расходный материал, и сохранение их жизни никого не волнует.

Надежды российских оккупантов на сохранение жизни очень быстро тают. Менять их на новые силы никто не собирается, поэтому домой они смогут попасть либо ранеными, либо "грузом 200".

Читайте На заводе в оккупированном Токмаке буряты и чеченцы устроили пьяную перестрелку

Жалобы оккупанта на командование

Наши разведчики перехватили разговор российского оккупанта с его отцом. Тот решил пожаловаться ему на трудную судьбу и ситуацию на фронте.

По словам россиянина, никакого нового батальона им взамен никто не собирается формировать. Им не перестают обещать скорую ротацию, но воплощения этих слов в действие ждать не стоит.

Также его ужасают потери, которые россияне понесли в войне с Украиной. Храбрые воины ВСУ существенно сократили их личный состав.

Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам более 20 тысяч. Они нам только говорят: "Памперсы поменяйте. Чего вы боитесь?"

– жалуется оккупант.

Особенно паники им добавляет информация об оружии, которое ВСУ получают от партнеров. Оккупант уже успел почувствовать его на себе.

"У нас даже ни одного танка нет. Склады наши с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали уничтожать. Все командование стоит 90 километров от нас. Нас просто сотрут с лица земли", – плачется россиянин.

Разговор оккупанта с отцом: видео

Смотрите также – потери россиян по состоянию на 17 июля: видео