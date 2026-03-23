В России семьи оккупантов массово жалуются на невыплату компенсаций за погибших
Жены и матери российских военных все чаще жалуются на проблемы с получением компенсаций за погибших на войне против Украины.
- Родственники утверждают, что оформление документов затягивается, а солдат часто считают пропавшими без вести или дезертирами, что затрудняет получение выплат.
Жены и матери российских военных все чаще жалуются на проблемы с получением выплат за погибших на войне против Украины.
Они публикуют многочисленные сообщения в чатах и сообществах, связанных с провластными организациями, и пытаются добиться помощи. Об этом говорится в материале Bild.
На что жалуются россияне?
Родственницы погибших российских военных утверждают, что солдат нередко оформляют как пропавших или дезертиров, из-за чего семьи не могут получить выплаты.
Прокуратура не прилагает никаких усилий. Мы звонили везде, но необходимые документы часто поступают только через год,
– пожаловалась одна из женщин.
В России, по действующим правилам, в случае гибели военнослужащего родственникам должны выплатить более 13 миллионов рублей из федерального бюджета, а также дополнительные суммы из регионов. Однако выплаты возможны только после официального подтверждения смерти.
Россиянки жалуются, что оформление документов затягивается на месяцы и годы, а в некоторых случаях в справках отмечают "неустановленную причину смерти" или не связывают гибель с боевыми действиями.
Никакой компенсации за смерть, никакой выплаты за ранения. В свидетельстве просто указано: "Причина смерти неизвестна,
– написала в соцсетях другая женщина.
Ранее российские оппозиционные медиа сообщали, что в армии распространена практика считать погибших военных пропавшими без вести, если их тела не удалось эвакуировать с поля боя. В таких случаях родственникам приходится обращаться в суд, чтобы официально признать военного погибшим, ведь без этого им не выплачивают компенсации.
Значительные потери могут сорвать российское наступление
В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что в 2026 году российские войска вряд ли смогут захватить украинский "пояс крепостей" – основную линию обороны в Донецкой области.
По данным Третьего армейского корпуса ВСУ и Объединенной оперативно-тактической группировки войск, во время механизированного штурма 19 марта российские силы потеряли 405 военных из более 500 привлеченных.
Аналитики отмечают, что такой уровень потерь является неприемлемым и, вероятно, ухудшит способность России проводить такие масштабные наступления в среднесрочной и долгосрочной перспективе.