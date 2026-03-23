В России семьи оккупантов массово жалуются на невыплату компенсаций за погибших

Жены и матери российских военных все чаще жалуются на проблемы с получением выплат за погибших на войне против Украины.

Они публикуют многочисленные сообщения в чатах и сообществах, связанных с провластными организациями, и пытаются добиться помощи. Об этом говорится в материале Bild.

Читайте также Минус 940 оккупантов, вертолет и средства ПВО: какие потери россиян на 22 марта

На что жалуются россияне?

Родственницы погибших российских военных утверждают, что солдат нередко оформляют как пропавших или дезертиров, из-за чего семьи не могут получить выплаты.

Прокуратура не прилагает никаких усилий. Мы звонили везде, но необходимые документы часто поступают только через год,

– пожаловалась одна из женщин.

В России, по действующим правилам, в случае гибели военнослужащего родственникам должны выплатить более 13 миллионов рублей из федерального бюджета, а также дополнительные суммы из регионов. Однако выплаты возможны только после официального подтверждения смерти.

Россиянки жалуются, что оформление документов затягивается на месяцы и годы, а в некоторых случаях в справках отмечают "неустановленную причину смерти" или не связывают гибель с боевыми действиями.

Никакой компенсации за смерть, никакой выплаты за ранения. В свидетельстве просто указано: "Причина смерти неизвестна,

– написала в соцсетях другая женщина.

Ранее российские оппозиционные медиа сообщали, что в армии распространена практика считать погибших военных пропавшими без вести, если их тела не удалось эвакуировать с поля боя. В таких случаях родственникам приходится обращаться в суд, чтобы официально признать военного погибшим, ведь без этого им не выплачивают компенсации.

Значительные потери могут сорвать российское наступление