"Комбат положил два батальона": ГУР обнародовало перехват о потерях России в Волчанске

ГУР МО обнародовало очередной перехваченный разговор оккупантов. В нем можно услышать, как россияне жалуются на большие потери в Волчанске на Харьковском направлении.

Из разговора становится понятно, что за выполнение задач "любой ценой", оккупанты получают повышение. Напомним, что недавно в ВСУ сообщили, что потери оккупантов на Харьковщине более 90% личного состава.

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Что рассказывают оккупанты на Харьковском направлении

ГУР МО Украины обнародовало аудио перехвата, где российские военнослужащие обсуждают свои значительные потери во время штурма Волчанска.

На записи слышно, как российские военные обдумывают поощрения офицерского состава к выполнению поставленных задач любой ценой. Один из военнослужащих рассказывает, что после больших потерь один из их главарей получил звание майора.

Перехваченный разговор оккупантов: смотрите видео

Заметим, что в начале июля представитель отдела коммуникаций ОТУВ "Харьков" полковник Виталий Саранцев заявил, что россияне перебрасывают свои подразделения на Харьковское направление. Он также добавил, что противник переместил в Волчанск три штурмовые группы из состава 138 отдельной мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии вооруженных сил России.