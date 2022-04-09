Россияне ждут тактической победы и навязывания своих условий, – Арахамия о битве на Донбассе

Российские военные пытаются оцепить украинскую армию на Донбассе и одержать тактическую победу. Враг хочет использовать это для навязывания своей позиции во время мирных переговоров с Украиной.

Враг 2 – 3 недели пытается взять в окружение группировку ООС

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он рассказал, что агрессор в течение нескольких недель пытается взять в оцепление военных Операции Объединенных сил на Донбассе.

Достойно внимания Позиций для сближения немного, все зависит от военных дел, – Арахамия о переговорах

Они 2 – 3 недели пытаются взять в окружение нашу группировку ООС, но это очень укрепленные позиции,

– сказал нардеп.

Арахамия, участвующий в переговорах с РФ, заявил, что принять в окружение военных на Донбассе не так легко, хотя "вероятность есть всегда".

Он выразил надежду, что украинские военные не дадут этому произойти. Арахамия объяснил, что это повлияет на ход переговоров с РФ и укрепит позицию Украины.

"Тогда будет условно счет 0:0, и у нас переговорная позиция усилится. Потому что сейчас они ждут, что у них будет какая-то тактическая победа и они будут навязывать свои условия", – резюмировал он.

Отметим, что Арахамия также назвал страны, устно выразившие готовность стать гарантами безопасности Украины. Новым игроком в переговорах Украины с РФ может стать Китай.

К теме – На России возмущаются, что у Украины будут страны-гаранты безопасности: смотрите видео