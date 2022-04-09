Ворог 2 – 3 тижні намагається взяти в оточення угруповання ООС

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він розповів, що агресор протягом декількох тижнів намагається взяти в оточення військових Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Варте уваги Позицій для зближення небагато, все залежить від військових справ, – Арахамія про переговори

Вони 2 – 3 тижні намагаються взяти в оточення наше угруповання ООС, але це дуже укріплені позиції,

– сказав нардеп.

Арахамія, який бере участь у переговорах з РФ, заявив, що взяти в оточення військових на Донбасі не так легко, хоча "вірогідність є завжди".

Він висловив сподівання, що українські військові не дадуть цьому статися. Арахамія пояснив, що це прямо вплине на хід переговорів з РФ та зміцнить позицію України.

"Тоді буде умовно рахунок 0:0 і в нас перемовна позиція посилиться. Тому що зараз вони чекають, що в них буде якась тактична перемога й вони будуть нав'язувати свої умови", – резюмував він.

Зауважимо, що Арахамія також назвав країни, які усно висловили готовність стати гарантами безпеки України. Новим гравцем у переговорах України з РФ може стати Китай.

До теми – На Росії обурюються, що в України будуть країни-гаранти безпеки: дивіться відео