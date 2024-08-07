Украинский штурман опроверг ложь, что россияне не знают, какие города бомбардируют

Российские военные, которые сбрасывают бомбы на мирные украинские города, на самом деле хорошо знают, о каких целях идет речь. Экипаж всегда проверяет это перед вылетом.

В частности те, кто ударил по мариупольскому драмтеатру, абсолютно точно знали, куда они бросают бомбы. Об этом в интервью рассказал штурман Су-24М Сергей Вербицкий.

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Россияне знают, куда сбрасывают бомбы

По его словам, российские бомбардировщики сейчас вообще ничего не боятся и бросают бомбы за пределами действия украинской системы противовоздушной обороны.

В начале вторжения, когда Украине не хватало средств ПВО, россияне залетали на нашу территорию и бросали бомбы над целью.

При этом, когда их брали в плен, рассказывали: "Я же не знал, что здесь город. Мне просто сказали цель". Это сказки для наивных,

– сказал подполковник.

Штурман отметил, что экипаж, который летит выполнять задачи по бомбардировке, не может не посмотреть, что это за цель и где она: в городе или нет.

Экипаж в любом случае это проверяет. Они все знали. Они понимали, что летят бомбить города. Те, кто бомбил мариупольский драмтеатр, абсолютно точно знали, куда они бросают бомбы,

– подытожил Сергей Вербицкий.

К слову, утром 6 августа Россия в очередной раз обстреляла Харьков. От удара "Искандером" пострадала поликлиника и другие объекты гражданской инфраструктуры города.