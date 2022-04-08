Россияне знали, что эвакуация начинается ежедневно в 10, – мэр Краматорска об ударе по вокзалу

Мэр Краматорска Александр Гончаренко отреагировал на удар по вокзалу. Он убежден, что россияне умышленно нанесли удар, потому что знали об эвакуации мирного населения.

Александр Гончаренко подчеркнул, что эвакуация каждый день начинается в 10 утра и оккупанты об этом знали. Об этом городской глава Краматорска заявил в эфире общенационального марафона.

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В Краматорск едут врачи из других городов

Гончаренко рассказал, что в Краматорск едут врачи из соседних городов – Славянска, Константиновки, Дружковки. Раненые еще поступают, поэтому нужны медики, чтобы их оперировать.

Все автобусы, которые есть в городе и которые приедут из других, привлекут к эвакуации людей с вокзала. Маршрут эвакуации изменили, поскольку, как отметил мэр Краматорска, ни для кого не было секретом, что именно этот город был пунктом эвакуации для жителей неоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Все знали, что эвакуация каждый день в 10 утра начинается отправка первых поездов. Поэтому российские оккупанты, я считаю, намеренно атаковали в 10:30 было 4 000 человек,

– заявил Гончаненко.

Мэр Краматорская отметил, что большинство людей, которые были на вокзале, это дети, женщины и пожилые люди.

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