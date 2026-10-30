В Польше задержали россиянина, который фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру

В польском городе Свидница правоохранители задержали 55-летнего россиянина по подозрению в шпионаже. Мужчину задержали непосредственно во время фотографирования поездов и железнодорожной инфраструктуры.

О задержании сообщила полиция Нижнесилезского воеводства, передает RMF24. Мужчине уже предъявлено обвинение в ведении деятельности в интересах иностранной разведки против Польши.

Что известно об инциденте

Во время проверки цифровых носителей иностранца правоохранители обнаружили большой массив специальных файлов. В частности, на устройствах хранилась подробная фотодокументация различных локаций и важных транспортных объектов не только на территории Польши, но и за ее пределами.

Полицейские изъяли у задержанного немалый арсенал техники: фотооборудование, мобильные телефоны, ноутбуки, а также портативные и внешние жесткие диски значительной емкости.

Вместе с тем у россиянина обнаружили несколько различных документов, удостоверяющих личность.

Напомним, что ранее аналитики ISW предупреждали, что Россия планирует активизировать диверсии и провокации на территории Польши зимой 2026–2027 годов. Главными целями вражеских атак могут стать железнодорожная сеть и логистические маршруты западной помощи Украине.