Хотел сдаться в плен ВСУ: россияне цинично убили своего же солдата

Для россиян friendly-fire стал нормальным явлением. Даже когда российский оккупант хочет жить и сдаться в плен – его легко могут убить другие россияне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Смотрите также Легион "Свобода России" взял в плен африканца, воевавшего за оккупантов

Россияне заявляют, что "своих не бросают", но на самом деле могут даже убить

Россияне нанесли огневой удар по своему солдату, который пытался убежать к позициям 65 отдельной механизированной бригады ВСУ, чтобы сдаться в плен. На Запорожском направлении российские военные не отпустили воина, который, подняв руки, бежал за украинским дроном. Так оккупанты ликвидировали собственного бойца с помощью боеприпасов, сброшенных с БпЛА.

Российский солдат пытался избегать взрывов, но один из сбросов все же в него попал. Оккупант получил осколочные ранения и погиб, не дойдя до украинских позиций.

Российские военные в очередной раз подтвердили, что их армия цинична и не имеет ничего общего с человечностью, а лозунг "Своих не бросаем" является ничем большим, чем ложью. Они готовы превратить в "пушечное мясо" даже своих товарищей.

Россияне обстреляли своего солдата, который бежал в плен: видео

К слову, российская армия не жалеет своих солдат даже после того, как освободила их из плена ВСУ. Некоторые из оккупантов, которые вернулись в Россию, домой так и не попали. Вместо реабилитации или отпуска их снова отправили в боевые части и бросают в штурмы. Журналисты и правозащитники в России массово получают соответствующие жалобы от освобожденных россиян и их родственников.