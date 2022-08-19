россиянин, который чтит сталина, пытался "поставить на место" литовцев: комментарий писателя

Страны Балтии, как и Украина, страдают от "нездоровых на голову" этнических россиян, которые повторяют нарративы кремля. Один из таких персонажей, который чтит сталина и является гражданином Литвы, пытался "поставить на место" литовцев.

марек верешко, как он сам себя называет, записал в соцсетях "обращение" к литовцам. В ролике он размахивает своим свидетельством о рождении в Литовской советской социалистической республике и в грубой форме говорит, что его никто из Литвы депортировать не может, его деды "топтали эту землю".

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В Литве таких меньше, чем в Латвии и Эстонии

Мельник рассказал, что в Литве, к счастью, таких персонажей меньше, чем в соседней Латвии и Эстонии. Там россияне составляют примерно 5% всего населения страны.

То есть, здесь кремль не может создать такую ситуацию, как в Нарве (город в Эстонии – 24 канал), где люди вышли против уничтожения, как они называют, памятников советской эпохи. В Нарве живет 80% коренных россиян, и из них треть имеет гражданство россии,

– подчеркнул писатель.

Им обязательно займутся спецслужбы

Писатель рассказал, что это "обращение" появилось несколько дней назад. Но реакция литовских соцсетей уже кипит протестом. Поэтому этого мужчину обязательно вызовут спецслужбы.

"Что характерно, этот человек уже испугался, закрыл свои аккаунты и удаляет свои видео. Реакция от власти на такие вещи будет точно", – подытожил Мельник.

Мельник о реакции литовцев на россиянина, который пытался "поставить их на место": смотрите видео

"ватников" в Балтии немало

В целом, в странах Балтии таких персонажей, к сожалению, немало. Они имеют литовские, латвийские, эстонские паспорта, но являются этническими россиянами, и что самое главное – "ватниками". Они сторонники сталинизма, советского большевизма, коммунистического тоталитаризма и т.д. и враждебны к праву других народов на самоопределение.

В частности, в Эстонии после демонтажа памятника советскому танку возмутились тамошние россияне. Якобы как так, уничтожают нашу общую историю, называя это фашизмом.

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