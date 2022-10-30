Очевидно, разработчикам российских сайтов знакомств придется добавлять новые статусы для мобилизованных путинских вояк, поскольку их запросы очень специфичны. Об этом сообщают российские СМИ.

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Житель Кемеровской области искал женщину для получения "похоронки"

Все нормальные люди ищут себе пару, чтобы любить быть любимыми, но у оккупантов все не так. В одном из пабликов Кемеровской области в октябре появилось сообщение жителя города Белового о поисках невесты.

Все бы ничего, однако автор сообщения написал, что он хотел бы, чтобы его страховые выплаты за смерть в Украине человеку, которому они нужны. Известно, что мужчину зовут Василий Тимофеев, ему – 35 лет. Родных у "мобика" нет, а призвали его в сентябре.

Я хотел бы изменить жизнь одной из горожанок. Все мы понимаем, что "специальная военная операция" – опасная миссия. Отдавать страховые выплаты в непонятные фонды я не хочу, хочу отдать своей землячке,

– написал оккупант.

Нужна женщина таки нашлась

Желающих получить средства было немало, потому что особых критериев для кандидаток мужчина не выставлял. Василий просто попросил оставлять под записью номера телефонов, чтобы можно было созвониться и согласовать дату приезда одной из женщин на территорию тренировочного центра в Омске.

Я говорил с 10 – 15 людьми. Телефон оставляли иногда несовершеннолетние девочки и даже ребята. Раз в десятый ответила Надежда. Рассказал всю историю, она меня поддержала, вошла в положение. У нее судьба тоже нелегкая,

– рассказал изданию Mash Siberia Тимофеев.

На самом деле, эта вся история является абсурдом. В мире трудно найти нацию, которая так просто соглашалась идти на смерть и убивать мирных людей за иллюзорные мечты своего диктатора.

Абсурдные новости из России: последняя информация

В России решили провести ребрендинг мировой сети заведений быстрого питания KFC. Рестораны теперь называются "Смачная и точка" и имеют ужасающий логотип.

Кроме того, эксперты предполагают , что вражеские солдаты могут принимать допинг. Все чаще в сети появляется информация о том, что мобилизованные россияне очень странно ведут себя на поле боя. К примеру, с ужасным ранением могут бегать и стрелять еще 20 минут.

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