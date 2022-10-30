Вочевидь, розробникам російських сайтів знайомств доведеться додавати нові статуси для мобілізованих путінських вояків, оскільки їхні запити дуже специфічні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Житель Кемеровської області шукав жінку для отримання "похоронки"

Усі нормальні люди шукають собі пару, аби кохати бути коханими, але в окупантів все не так. В одному з пабліків Кемеровської області у жовтні з'явився допис жителя міста Білового про пошуки нареченої.

Все б нічого, однак автор допису написав, що він хотів би, аби його страхові виплати за смерть в Україні людині, якій вони потрібні. Відомо, що чоловіка звати Васілій Тимофєєв, йому – 35 років. Рідних у "мобіка" немає, а призвали його у вересні.

Я хотів би змінити життя однієї з городянок. Усі ми розуміємо, що "специальная воєнная опєрация" – небезпечна місія. Віддавати страхові виплати до незрозумілих фондів я не хочу, хочу віддати своїй землячці,

написав окупант.

Потрібна жінка таки знайшлась

Охочих отримати кошти було чимало, бо особливих критеріїв для кандидаток чоловік не виставляв. Натомість Васілій просто попросив залишати під записом номери телефонів, щоб можна було зідзвонитись та погодити дату приїзду однієї з жінок на територію тренувального центру в Омську.

Я говорив із 10 – 15 людьми. Телефон залишали інколи неповнолітні дівчатка та навіть хлопці. Раз на десятий відповіла Надія. Розповів усю історію, вона мене підтримала, увійшла до становища. У неї доля теж нелегка,

– розповів виданню Mash Siberia Тимофєєв.

Насправді ця вся історія є цілковитим абсурдом. У світі важко знайти націю, яка б так просто погоджувалась йти на смерть і вбивати мирних людей за ілюзорні мрії свого диктатора.

Абсурдні новини з Росії: остання інформація

У Росії вирішили провести ребрендинг світової мережі закладів швидкого харчування KFC. Ресторани тепер називаються "Вкусна і точка" та мають жахливий логотип.

Окрім того, експерти припускають, що ворожі солдати можуть вживати допінг. Усе частіше в мережі з'являється інформація про те, що мобілізовані росіяни дуже дивно себе поводять на полі бою. Наприклад, із жахливим пораненням можуть бігати та стріляти ще 20 хвилин.

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