Между тем некоторые из россиян уже просто предлагают прятать корабли российского флота за Крымским мостом, информирует 24 Канал. Все, чтобы сохранить хоть какую-то часть суден.
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"Мост является защитой с боновыми заграждениями. А вот, если организовать базирование за мостом кораблей Черноморского флота?" – предложил россиянин пропагандистам.
Все, мол, из-за того, что у незаконно построенного моста есть боновые заграждения. Однако такое предложение пропагандистам не понравилось. Те изрядно разозлились.
А пусть х**н с ним, с мостом, разрушают, да? Вы хотите за мост спрятать корабли?
– возмутился российский пропагандист.
Однако, россиянин имеет правильную логику. Если действительно убрать российские корабли из территориальных вод Украины, то их никто не будет уничтожать. А если еще убрать российские войска с территории украинского государства – то никто из россиян погибать не будет.
Потери вражеского Черноморского флота
- Украинские военные уничтожили уже треть Черноморского флота России. Впрочем враг еще имеет достаточно кораблей.
- В ВМС ВСУ отметили, что украинские силы поразили уже 27 российских судов вместе с субмариной. Говорится как о поврежденных, так и полностью уничтоженных кораблях. Сейчас оккупанты ремонтируют 15 единиц флота.
- Спецназовцы ГУР МО 5 марта потопили патрульный российский корабль "Сергей Котов". Это произошло во временно оккупированном Крыму. На дно судно отправили надводные дроны "Магура V5".
- Таким же типом беспилотников потопили и большой десантный корабль "Цезарь Куников". Это произошло 14 февраля.
- В британской разведке отмечают, что за последние пять недель украинские военные потопили уже третий корабль Черноморского флота России.