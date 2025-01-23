"Главная задача – обнулить": ГУР перехватило разговор, в котором оккупант приказывает убить пленного

Российское командование ставит своим подчиненным "главную задачу" – казнить военнопленных ВСУ. Соответствующий приказ отдал оккупант, который относится к составу 64 отдельной мотострелковой бригады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Оккупант приказал казнить пленного

В Главном управлении разведки опубликовали перехваченный разговор, во время которого оккупант отдает приказ о совершении военного преступления – казни украинского военнопленного. Известно, что военный преступник входит в состав 64 отдельной мотострелковой бригады 35 армии вооруженных сил государства-агрессора России.

Так, во время разговора враг спрашивает, убили ли пленного. На это он получает ответ, что оккупанты разбили укрытие Сил обороны, украинским защитникам удалось перейти в другое укрытие, однако один из них – оказался в плену. Также подчиненный утверждает, что пленного не убили и сейчас допрашивают.

Главная задача сейчас – обнулить. Это самая главная задача,

– приказывает враг казнить пленного.

Также военный преступник приказал оставаться на связи, потому что "вчера их могли чирикнуть", потому что на вражескую позицию шло 6 защитников.

Оккупант приказал казнить пленного: смотрите видео

Стоит отметить, что российские военные 23 января в очередной раз совершили военное преступление. Так, Дмитрий Лубинец сообщил, что враг совершил массовый расстрел, убив 6 украинских военнопленных. Судьба еще одного защитника остается неизвестной.

На опубликованном в сети видео, можно увидеть, что расстрел происходил на глазах у их собратьев. При этом также слышно, как оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления заявил "Один – мой".