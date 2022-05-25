Россиянин пытался повеситься в аэропорту Анталии

Гражданин России решил высказать свою антивоенную позицию. Правда, довольно своеобразным способом.

На массовые антивоенные протесты в России надеяться не приходится – большинство граждан поддерживают Путина, а все остальные боятся собственной тени. Одиночные пикеты еще случаются, а один из них вообще наделал шум на несколько стран.

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Попытка самоубийства россиянина в Анталии

29-летний россиянин Александр Русаков решил выразить протест против войны России с Украиной. В то же время он хотел доказать принадлежность к "хорошим россиянам" по максимуму – гражданин России совершил попытку самоубийства в аэропорту Анталии.

Русский вылез на подвесную лампу рядом со стойкой для регистрации. После этого он затянул петлю на своей шее и прыгнул вниз. Как сообщают СМИ, мужчину удалось спасти.

Попытка суицида россиянина в аэропорту Анталии: видео

Россияне готовы к самоубийству, но не к объединению против диктатора и свержению его режима. Что ж, за такую инфантильную позицию тоже придется платить свою цену.

Война России против Украины: последние новости

Россияне продолжают через своих лоббистов распространять идею, чтобы Украина "уступила территории ради мира". Подпеть оккупантам решил 98-летний Генри Киссинджер, бывший Госсекретарь США. Свое позорное мнение он высказал в Давосе во время своего выступления. Рашистам и их муртадам пора оставить эту проделку – при поддержке партнеров Украина выгонит оккупантов со всех своих территорий.

На Востоке идет горячая борьба с оккупантами, враг бросил все усилия на полный захват Донецкой и Луганской областей. Враг безумно обстреливает мирные города и не прекращает попытки выйти на новые рубежи. Наши защитники и защитницы удерживают оборону и увеличивают потери врага.

В Крыму рашисты готовят резервные подразделения и хотят бросить их на войну против Украины. Как сообщили в Минобороны, в течение 2 месяцев российские кафиры могут дополнительно привлечь к войне против Украины 30 батальонных тактических групп.

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