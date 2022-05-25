На масові антивоєнні протести в Росії сподіватися не доводиться – більшість громадян підтримують Путіна, а решта боїться власної тіні. Поодинокі пікети ще трапляються, а один з них взагалі наробив галасу на декілька країн.

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Спроба самогубства росіянина в Анталії

29-річний росіянин Олександр Русаков вирішив висловити протест проти війни Росії з Україною. Водночас він хотів довести приналежність до "хороших росіян" по максимуму – громадянин Росії здійснив спробу самогубства в аеропорту Анталії.

Росіянин виліз на підвісну лампу поруч зі стійкою для реєстрації. Після цього він затягнув петлю на своїй шиї та стрибнув униз. Як повідомляють ЗМІ, чоловіка вдалося врятувати.

Спроба суїциду росіянина в аеропорту Анталії: відео

Росіяни готові до самогубства, але не до об'єднання проти диктатора та повалення його режиму. Що ж, за таку інфантильну позицію також доведеться платити свою ціну.

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни продовжують через своїх лобістів поширювати ідею, щоб Україна "поступилася територіями заради миру". Підспівати окупантам вирішив 98-річний Генрі Кіссинджер, колишній Держсекретар США. Свою ганебну думку він висловив у Давосі під час свого виступу. Рашистам та їхнім посіпакам пора облишити цю витівку – за підтримки партнерів Україна вижене окупантів зі всіх своїх територій.

На Сході триває гаряча боротьба з окупантами, ворог кинув усі свої зусилля на повне захоплення Донецької та Луганської областей. Ворог шалено обстрілює мирні міста та не припиняє спроб вийти на нові рубежі. Наші захисники та захисниці тримають оборону та збільшують втрати ворога.

У Криму рашисти готують резервні підрозділи та хочуть кинути їх на війну проти України. Як повідомили в Міноборони, впродовж 2 місяців російські окупанти можуть додатково залучити до війни проти України 30 батальйонних тактичних груп.

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