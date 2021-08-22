Россиянин сбежал с Курильских островов в Японию: Москва пожаловалась на Токио
Источник:генконсульство России в Саппоро
Гражданин России переплыл с Курильских островов в Японию и попросил там политического убежища. Москва пожаловалась, что японские компетентные органы не предоставляют российской стороне информацию о мужчине.
В России отметили, что СМИ Японии со ссылкой на полицейских активно распространяют новые детали о мужчине, который приплыл с Курильских островов.
К теме Россиянин переплыл с Курильских островов в Японию и попросил политического убежища
Япония не рассказывает России детали о мужчине
Японские компетентные органы отказываются предоставить нам (России – 24 канал) официальную информацию,
– пожаловались в Москве.
Полиция утверждает, что ей ничего неизвестно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. Управление безопасности на море тоже утверждает, что не владеет никакой информацией.
В местном управлении иммиграционной службы объясняют невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. "МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся", – подытожили в дипучреждении.
Российская сторона заявила, что намерена добиться получения информации. Кроме того, дипломаты хотят встретиться с мужчиной, если он действительный гражданин России.
Россиянин сбежал с Курильских островов в Японию: что известно
- Ранее стало известно, что россиянин переплыл с южнокурильского острова Кунашир на территорию Японии.
- Он преодолел расстояние примерно в 20 километров, чтобы попросить политического убежища.
- "Интерфакс" сообщил, что мужчине 40 лет, он выходец из Удмуртии. Жил на Дальнем Востоке в России 3 года.
Мужчина преодолел расстояние в 20 километров: смотрите на карте