Привиделись украинцы: пьяный россиянин "посадил" самолет, следовавший из Дубая в Москву, в Баку

Граждане страны-агрессора в очередной раз "удивили" своим дикарским поведением. Россиянин устроил дебош в самолете, в результате чего тот был вынужден сменить место посадки.

В сети распространяют видео, на котором россиянин в состоянии опьянения, мягко говоря, дебоширит, передает 24 Канал.

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Мятежный россиянин возвращался в Москву

Неприятный инцидент с участием представителя страны-оккупанта, произошел в самолете, который направлялся из Дубая в Москву. Из-за неадекватного пассажира борт был вынужден экстренно сесть в Баку.

Отмечается, что россиянин оскорблял персонал, кричал, бился и пытался разбить иллюминатор. В какой-то момент он разозлился, потому что ему привиделись украинцы.

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К слову, недавно стало известно о еще одном событии, которое раскрывает истинную суть "великого" российского народа. Оказалось, что в Ростовской области учеников 9 класса учили по учебнику, в котором авторы обвиняют в изнасиловании самих жертв.