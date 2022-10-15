Хочу приехать домой хотя бы целым, – оккупант на Херсонском направлении жалуется, что ВСУ близко

Российский оккупант жалуется, что хочет вернуться домой целым. Вместо этого его пугает, что Вооруженные Силы Украины уже близко.

Соответствующий перехват опубликовала наша разведка 15 октября. Там традиционно пообещали, что все захватчики будут нести ответственность за свои действия.

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Оккупант жалуется, что хочет вернуться домой живым

Российский оккупант жалуется жене на то, что украинцы якобы "*бан*тые".

Они (ВСУ – 24 канал) уже начали подходить. Я не знаю, что сказать. Они уже начали подходить. Вот до меня 150 метров… 50, 100 метров,

– заявил оккупант.

В ответ жена сказала ему, что он ее пугает. Россиянин только продолжил рассказ, что якобы позавчера украинские военные так начали стрелять, что у него "чуть душа не выпала".

Также враг сообщил, что он в Херсонской области и там все для оккупантов плачевно.

"Солнце, я не знаю вообще, когда я домой приеду. Я хочу домой приехать хотя бы целым. Я не знаю когда, но хотя бы вообще приехать", – заявил россиянин.

Разведка перехватила разговор оккупантов: слушайте аудиозапись

Следует вспомнить, что 11 октября украинская разведка сообщила, что часть россиян не выполняла приказ во время массированной атаки Украины.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что военнослужащие из России выходили на связь с Украиной и предупреждали об угрозе.

По данным Юсова, они "даже говорили, что мы не можем остановить это полностью, но часть ракет улетит не туда".

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