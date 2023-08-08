В то же время мужчина заявил, что хочет умереть в родной Сибири. Соответствующее видео обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

Смотрите также Я в своей стране: в Грузии показали "горячий прием" россиянина с имперскими замашками

Россиянин в США пожаловался, что ненавидит Америку

Пожилой мужчина рассказал, что живет в США с 2018 года. Его дочь имеет свой дом, а самого пенсионера бесплатно лечат и гораздо качественнее, чем в России.

Но в то же время мужчина пожаловался, что ненавидит Америку.

Я родился в Сибири. Сейчас уже мне хочется уехать, потому что я чувствую, уже старик стал, 77 лет, только чтобы умереть там, а не здесь. Америку я ненавижу с детства!

– сказал россиянин.

Причина этой ненависти к США – "меня так воспитали". Также россиянина возмущает то, что Нью-Йорк – очень богатый город, и там "даже бордюры металлом обиты".

Возмущение россиянина по отношению к Америке: смотрите видео

В Турции работники отеля избили россиянина

Напомним, что потасовка произошла в турецком городе Алания на территории отеля Nox Inn Deluxe Hotel 5. В ней приняли участие охранники, гражданин страны-агрессорки и собака.

На обнародованных кадрах видно, что трое турков пытаются скрутить россиянина, но тот сопротивляется. Один из них бьет гражданина России ногой в лицо, а затем наносит ему удары кулаками. Со временем к ним подбегает собака и начинает наскакивать и ругать мужчин. В это время женщина говорит, что это представители гостиницы, добавляет, что сейчас приедет полиция и нецензурно ругается. Все это происходило ночью на улице перед автобусом и воротами.