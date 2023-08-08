Водночас чоловік заявив, що хоче померти у рідному Сибірі. Відповідне відео оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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Росіянин у США побідкався, що ненавидить Америку

Так, літній чоловік розповів, що живе у США з 2018 року. Його донька має власний будинок, а самого пенсіонера безкоштовно лікують і набагато якісніше, ніж у Росії.

Але водночас чоловік побідкався, що ненавидить Америку.

Я народився в Сибірі. Зараз уже мені хочеться поїхати, тому що я відчуваю, уже старий став, 77 років, тільки щоб померти там, а не тут. Америку я ненавиджу з дитинства!

– сказав росіянин.

Причина цієї ненависті до США – "мене так виховали". Також росіянина обурює те, що Нью-Йорк – дуже багате місто, і там "навіть бордюри металом оббиті".

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У Туреччині працівники готелю відлупцювали росіянина

Нагадаємо, що бійка сталася у турецькому місті Аланія на території готелю Nox Inn Deluxe Hotel 5. У ній взяли участь охоронці, громадянин країни-агресорки та собака.

На оприлюднених кадрах видно, що троє турків намагаються скрутити росіянина, але той пручається. Один з них б'є громадянина Росії ногою в обличчя, а потім завдає йому ударів кулаками. Згодом до них підбігає собака та починає наскакувати й лаяти на чоловіків. У цей час жінка каже, що це представники готелю, додає, що зараз приїде поліція, та нецензурно лається. Усе це відбувалося вночі на вулиці перед автобусом та воротами.