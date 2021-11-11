Россиянина на 10 лет бросили в тюрьму США из-за интернет-мошенничества
Источник:"Радио Свобода"
Федеральный суд в американском Бруклине приговорил россиянина Александра Жукова к 10 годам заключения за интернет-мошенничество. Оно стоило рекламной индустрии США более 7 миллионов долларов.
Суд огласил решение в отношении гражданина России 10 ноября. За мошенничество мужчину арестовали.
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Россиянина посадили в США на 10 лет
Суд Бруклина решил отправить россиянина Александра Жукова в тюрьму за интернет-мошенничество. В заключении он будет находиться следующие 10 лет.
В совместном заявлении федеральной прокуратуры, ФБР и полицейского управления Нью-Йорка говорится о том, что, "сидя у своего компьютера в России и Болгарии, Жуков придумал и осуществил изящный мошеннический план касательно индустрии рекламы, жертвами которого стали тысячи компаний в США".
Афера стоила американской рекламной индустрии более 7 миллионов долларов.
Этот приговор посылает мощный сигнал киберпреступникам во всем мире о том, что им не удастся скрыться за границей от правосудия,
– отметили правоохранители.
Детали схемы, которую организовал Жуков
- Осенью 2014 года Жуков основал компанию Media Methane. Официально она размещала рекламу, преимущественно видеоклипы, на сайтах различных СМИ.
- Компания россиянина принимала заказы агентств, однако реклама появлялась не на реальных сайтах СМИ, а их фальшивых копиях, созданных Жуковым и его сообщниками.
- Злоумышленники использовали 2 тысячи коммерческих компьютерных серверов, арендованных в Далласе и в Амстердаме, и создали фиктивный трафик.
- Рекламодатели были убеждены, что их реклама появлялась на сайтах более 6 тысяч изданий, в том числе New York Times, New York Post, New York Daily News.
- На Жукова работали несколько программистов, которые создали и поддерживали техническую инфраструктуру, необходимую для проведения мошеннических операций, себя злоумышленник называл "королем мошенничества".