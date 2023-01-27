Сейчас женщина жалуется, что ее "травят" проукраинские активисты и умоляет МИД России о помощи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию с соцсетей.

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В отчаянии просит помочь: скандальная россиянка жалуется, что ее "травят"

Россиянка Алена Дирксен, которая живёт сейчас в Германии, пожаловалась на "травлю" со стороны проукраинских активистов. По словам женщины, ей и ее ресторану "Родина" постоянно угрожают.

В августе я позволила себе рассказать небольшой местной газете обо всех угрозах и нападках, которые я получаю и мой ресторан со стороны проукраинских активистов. Они стали мне еще интенсивнее угрожать и распространять фейки в соцсетях.

– жалуется россиянка.

Алена Дирксен слезливо призвала МИД России помочь. Потому что, видите ли, немецкая полиция игнорирует слезы россиянки.

Отметим, что скандальная владелица ресторана "Родина" ранее призвала в своем видео Путина "бомбануть" по площади Дрездена. В тот момент, когда там проходил митинг в поддержку Украины.

После этого правоохранители Германии возбудили уголовное дело против россиянки. О чем она заявила цинично в своем видео.

А правоохранители решили вместо того, чтобы заниматься этими угрозами, которые поступают мне и моему ресторану, открыть уголовное дело против меня и устроить показательный процесс с наказанием, происходящим с теми, кто не высказывается плохо в адрес России,

– выкрутила факты Дирксен.

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