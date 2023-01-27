Сейчас женщина жалуется, что ее "травят" проукраинские активисты и умоляет МИД России о помощи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию с соцсетей.
Читайте также Без "их там нет" не обошлось: путч в Германии планировали россиянка и "фанат" России
В отчаянии просит помочь: скандальная россиянка жалуется, что ее "травят"
Россиянка Алена Дирксен, которая живёт сейчас в Германии, пожаловалась на "травлю" со стороны проукраинских активистов. По словам женщины, ей и ее ресторану "Родина" постоянно угрожают.
В августе я позволила себе рассказать небольшой местной газете обо всех угрозах и нападках, которые я получаю и мой ресторан со стороны проукраинских активистов. Они стали мне еще интенсивнее угрожать и распространять фейки в соцсетях.
– жалуется россиянка.
Алена Дирксен слезливо призвала МИД России помочь. Потому что, видите ли, немецкая полиция игнорирует слезы россиянки.
Отметим, что скандальная владелица ресторана "Родина" ранее призвала в своем видео Путина "бомбануть" по площади Дрездена. В тот момент, когда там проходил митинг в поддержку Украины.
После этого правоохранители Германии возбудили уголовное дело против россиянки. О чем она заявила цинично в своем видео.
А правоохранители решили вместо того, чтобы заниматься этими угрозами, которые поступают мне и моему ресторану, открыть уголовное дело против меня и устроить показательный процесс с наказанием, происходящим с теми, кто не высказывается плохо в адрес России,
– выкрутила факты Дирксен.
Как россиянка, которая раньше хотела "бомбить" Дрезден, теперь в слезах просит о помощи: смотрите видео
Обратите внимание "Убирайтесь в хо*ландию": в Германии неадекватная россиянка напала на украинку и ее сына
Недавно в Германии напали на двух украинок
- Трое русских мужчин напали на двух украинок в Германии. Произошло это в Берлине на станции метро Александерплац.
- Сначала россияне словесно оскорбляли украинок. А потом прибегли к грубой силе: один из мужчин схватил 24-летнюю девушку за волосы и ударил ее по голове.
- Когда в это вмешался прохожий, ставший свидетелем событий, злоумышленники скрылись. Берлинское агентство госбезопасности начало расследование по факту нанесения телесных повреждений и оскорбления.