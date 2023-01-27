Зараз жінка скаржиться, що її "цькують" проукраїнські активісти та благає МЗС Росії про допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформацію з соцмереж.

Читайте також Без "их там нет" не обійшлося: путч у Німеччині планували росіянка й "фанат" Росії

У відчаї просить допомогти: скандальна росіянка скиглить, що її "цькують"

Росіянка Альона Дірксен, що живе в НІмеччині, поскаржилася на "цькування" з боку проукраїнських активістів. За словами жінки, їй та її ресторану "Родіна" постійно погрожують.

У серпні я дозволила собі розповісти невеликій місцевій газеті про всі погрози й нападки, які отримую я та мій ресторан з боку проукраїнських активістів. Вони стали мені ще інтенсивніше погрожувати й поширювати фейки у соцмережах,

– скаржиться росіянка.

Альона Дірксен сльозливо закликала МЗС Росії допомогти. Бо, бачте, німецька поліція ігнорує сльози росіянки.

Зауважимо, що скандальна власниця ресторану "Родіна" раніше закликала у своєму відео Путіна "бомбанути" по площі Дрездена. На той момент, коли там проходив мітинг на підтримку України.

Після цього правоохоронці Німеччини відкрили кримінальну справу проти росіянки. Про що вона цинічно заявила у своєму відео.

А правоохоронці вирішили замість того, щоб займатися цими погрозами, які надходять мені та моєму ресторану, відкрити кримінальну справу проти мене і влаштувати показовий процес з покаранням, що відбувається з тими, хто не висловлюється погано на адресу Росії,

– викрутила факти Дірксен.

Як росіянка, що раніше хотіла"бомбити" Дрезден, тепер у сльозах просить про допомогу: дивіться відео

Зверніть увагу "Забирайтеся в хо*ляндію": у Німеччині неадекватна росіянка напала на українку і її сина

Нещодавно у Німеччині напали на двох українок