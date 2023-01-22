Там, на станції Александерплац, вдень до двох українок 24 та 25 років причепилися російськомовні чоловіки. Спершу вони стали ображати жінок.

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Не лише образливі слова

А згодом вдалися й до грубої сили. Як повідомили у німецькій поліції, вийшовши з поїзда, один із чоловіків схопив 24-річну дівчину за волосся та вдарив її по голові.

24-річна дівчина помітила головний біль, але за медичною допомогою не зверталася,

– сказав представник поліції.

І лише коли втрутився свідок, троє чоловіків втекли з місця злочину.

У виданні повідомили, що після нападу на двох українок берлінська агенція держбезпеки розслідує звинувачення у завданні тілесних ушкоджень та образі.

За таку поведінку можливі наслідки

Зазначимо, що у Німеччині вже бували випадки неадекватної поведінки вихідців з Росії. Напевне, один з найяскравіших з них – Юлія Прохорова, яка дозволяла собі знущатися з українських біженців. Робила вона це постійно, публічно та гучно, а свої вчинки сама ж публікувала у тіктоці. Ба більше, їй вистачило мізків робити це, перебуваючи у Німеччині нелегально.

Вона сподівалася, ймовірно, дешевим прокремлівським хайпом зібрати аудиторію з таких же неадекватів. Однак не врахувала, що у цивілізованому світі така поведінка засуджується. Тож вона отримала не лише прихильників своєї "творчості", а й депортацію назад "на болота".