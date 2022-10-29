Громадяни України навіть закордоном відстоюють підтримку нашій державі та допомагають Збройним Силам. Однак не бракує в країнах Європи адептів "руского міра", які готові з піною на губах захищати свого диктатора та називатись його нікчемним ім'ям.

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Конфлікт росіянки в Іспанії з українцями

У мережі поширилось відео, яке розпочинається з того, що особа жіночої статі російською мовою за допомогою нецензурної лексики спілкується з українцями. Важливо, що у ході "діалогу" вона не відповіла на декілька ключових запитань та висловлювань у її бік, зокрема про те, чи є в неї вища освіта.

Невідомо насправді, що неадекватна росіянка хотіла, але в один момент вона почала кричати, що її ім'я "Владімір Путін". Можна припустити, що у такий спосіб вона прагнула залякати українців, але коли зрозуміла, що це не діє то почала зі вдаваним жалісним поглядом "шкодувати" наших земляків.

Одна з українок спробувала пояснити, що Путін вбиває мирних громадян та росія обстріл цивільних. Однак на цьому моменті "співчуття" закінчилось та навіжено почала твердити, що "мало обстрілювали".

Росіянка напала на українців за кордоном: дивіться повне відео з тик-току (є нецензурна лексика, 18+)

Неадекватні росіяни: актуальна інформація

У російському місті Кемерово жінка намагалася спалити військкомат, кинувши в нього коктейль Молотова. Правоохоронці затримали її на місці, однак про мотиви її злочину не повідомили.

Ймовірно, це може бути пов'язано з тим, що її чоловіка або сина хочуть мобілізувати та відправити на загибель в Україну.

Окрім того, Росія взялася за те, аби спаскудити світові бренди. Новий власник KFC у Росії зареєстрував логотип для ребрендингу світових закладів харчування, які раніше пішли з держави-терористки.

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