Россиянка Сапега, заключенная на 6 лет, попросила Лукашенко о помиловании
Россиянка София Сапега, которую посадили на 6 лет в колонию за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси", попросила Лукашенко о помиловании.
Адвокат осужденной Антон Гашинский сообщил, что ходатайство о помиловании София Сапега передала 22 июня в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, где находится.
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В обращении 24-летняя заключенная просит президента Александра Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.
"Я только хочу быть рядом со своей семьей... Я хочу свободно дышать...", – написала она в ходатайстве.
Что известно о приговоре девушке
6 мая суд в Беларуси приговорил Софию Сапегу к 6 годам колонии за нарушение социальной розни и незаконный сбор сведений о частной жизни чиновников.
Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда сотням людей, по мнению суда, пострадавших от ее телеграм-канала "Черная книга Беларуси".Справка! В этом телеграм-канале публиковались личные данные белорусских силовиков, чиновников, судей и государственных СМИ. Пока он заблокирован.
В приговоре упоминается более 70 имен потерпевших. Каждому София должна выплатить от 1 до 5 тысяч белорусских рублей (около 52 тысяч долларов).
Наибольшие суммы суд присудил трем истцам:
- заместителю начальника витебского отдела полиции Дмитрию Зятеву,
- председателю суда Мозырьского района Анатолию Стрельченко,
- Ирине Кащук (но, вероятно, судья допустил ошибку и речь идет о майоре милиции Лельчицкого РОВД Инне Кащук).
По словам адвоката, таких масштабных приговоров по количеству потерпевших и размеру приговоренного штрафа до ее дела в Беларуси не было.
Обжаловать приговор Сапега не стала, поэтому 17 мая он вступил в силу. Однако уже в просьбе о помиловании она сообщает, что признала вину и выполнила все условия соглашения со следствием.
С чем связано дело Сапеги? София Сапега родилась в России, но выросла в Белоруссии, куда переехала ее мать, а затем училась в университете в Вильнюсе, где уже после ареста получила диплом юриста.
Ее задержали 23 мая 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Сапега летела вместе с находящимся под домашним арестом экс-главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.
О чем говорится в просьбе о помиловании
Сапега обратилась к Лукашенко и написала, что на совершение преступлений ее побуждали "молодость и глупость", а также неустойчивое психическое и физическое состояние.
Она объясняет, что "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей", а находясь за решеткой, "полностью осознала незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них.
Россиянка просит белорусского президента проявить снисхождение и поверить в ее исправление, дать ей шанс "на то, чтобы быть полезной обществу и быть рядом с родителями".
Могут ли девушку помиловать
Формальной проблемой помилования россиянки сейчас остается невыплаченная часть указанной в приговоре суммы.
В ходе следствия суд арестовал изъятые у Сапеги 15,4 тысячи белорусских рублей и 11 тысяч российских рублей, которые пожертвовали после приговора в ее пользу благотворители.
Эти деньги пойдут на погашение той суммы, которую Сапега должна выплатить в качестве компенсации морального вреда потерпевшим чиновникам. Сейчас ее долг составляет около 160 тысяч белорусских рублей.
Ранее адвокат Гашинский также отмечал, что для помилования необходимо погасить всю указанную сумму. Сапега пишет в просьбе, что "на сегодняшний день" ни у нее, ни у ее родителей нет денег, чтобы погасить весь долг. Но она обещает выплатить все потерпевшим.
К ходатайству добавлены личные поруки. Кто именно поручился за Сапегу, неизвестно. В случае совершения после помилования нового преступления с поручителя могут взыскать до 16 тысяч белорусских рублей.
Ходатайство осужденной администрация колонии должна направить в Комиссию по помилованию. В случае его отклонения она сможет повторно просить о помиловании через полгода.
Лукашенко раньше жалел Софию
В начале июня Александр Лукашенко заявил журналистам, что Сапегу можно передать России.
Жаль девочку. Надо этот вопрос решать… Она ведь россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать России. Пусть он там отбывает срок. Или они что хотят, там делают,
– сказал он.
16 июня МИД России заявил, что Сапегу могут перевести в Россию для отбывания наказания, но для этого она должна подать соответствующую просьбу. Эту возможность она сможет использовать в случае отказа в помиловании.
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