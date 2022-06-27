Россиянка Сапега, заключенная на 6 лет, попросила Лукашенко о помиловании

Россиянка София Сапега, которую посадили на 6 лет в колонию за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси", попросила Лукашенко о помиловании.

Адвокат осужденной Антон Гашинский сообщил, что ходатайство о помиловании София Сапега передала 22 июня в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, где находится.

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В обращении 24-летняя заключенная просит президента Александра Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.

"Я только хочу быть рядом со своей семьей... Я хочу свободно дышать...", – написала она в ходатайстве.

Что известно о приговоре девушке

6 мая суд в Беларуси приговорил Софию Сапегу к 6 годам колонии за нарушение социальной розни и незаконный сбор сведений о частной жизни чиновников.

Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда сотням людей, по мнению суда, пострадавших от ее телеграм-канала "Черная книга Беларуси".

В этом телеграм-канале публиковались личные данные белорусских силовиков, чиновников, судей и государственных СМИ. Пока он заблокирован.

В приговоре упоминается более 70 имен потерпевших. Каждому София должна выплатить от 1 до 5 тысяч белорусских рублей (около 52 тысяч долларов).

Наибольшие суммы суд присудил трем истцам:

заместителю начальника витебского отдела полиции Дмитрию Зятеву,

председателю суда Мозырьского района Анатолию Стрельченко,

Ирине Кащук (но, вероятно, судья допустил ошибку и речь идет о майоре милиции Лельчицкого РОВД Инне Кащук).

По словам адвоката, таких масштабных приговоров по количеству потерпевших и размеру приговоренного штрафа до ее дела в Беларуси не было.

Обжаловать приговор Сапега не стала, поэтому 17 мая он вступил в силу. Однако уже в просьбе о помиловании она сообщает, что признала вину и выполнила все условия соглашения со следствием.

С чем связано дело Сапеги? София Сапега родилась в России, но выросла в Белоруссии, куда переехала ее мать, а затем училась в университете в Вильнюсе, где уже после ареста получила диплом юриста.

Ее задержали 23 мая 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Сапега летела вместе с находящимся под домашним арестом экс-главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.

О чем говорится в просьбе о помиловании

Сапега обратилась к Лукашенко и написала, что на совершение преступлений ее побуждали "молодость и глупость", а также неустойчивое психическое и физическое состояние.

Она объясняет, что "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей", а находясь за решеткой, "полностью осознала незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них.

Россиянка просит белорусского президента проявить снисхождение и поверить в ее исправление, дать ей шанс "на то, чтобы быть полезной обществу и быть рядом с родителями".

Могут ли девушку помиловать

Формальной проблемой помилования россиянки сейчас остается невыплаченная часть указанной в приговоре суммы.

В ходе следствия суд арестовал изъятые у Сапеги 15,4 тысячи белорусских рублей и 11 тысяч российских рублей, которые пожертвовали после приговора в ее пользу благотворители.

Эти деньги пойдут на погашение той суммы, которую Сапега должна выплатить в качестве компенсации морального вреда потерпевшим чиновникам. Сейчас ее долг составляет около 160 тысяч белорусских рублей.

Ранее адвокат Гашинский также отмечал, что для помилования необходимо погасить всю указанную сумму. Сапега пишет в просьбе, что "на сегодняшний день" ни у нее, ни у ее родителей нет денег, чтобы погасить весь долг. Но она обещает выплатить все потерпевшим.

К ходатайству добавлены личные поруки. Кто именно поручился за Сапегу, неизвестно. В случае совершения после помилования нового преступления с поручителя могут взыскать до 16 тысяч белорусских рублей.

Ходатайство осужденной администрация колонии должна направить в Комиссию по помилованию. В случае его отклонения она сможет повторно просить о помиловании через полгода.

Лукашенко раньше жалел Софию

В начале июня Александр Лукашенко заявил журналистам, что Сапегу можно передать России.

Жаль девочку. Надо этот вопрос решать… Она ведь россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать России. Пусть он там отбывает срок. Или они что хотят, там делают,

– сказал он.

16 июня МИД России заявил, что Сапегу могут перевести в Россию для отбывания наказания, но для этого она должна подать соответствующую просьбу. Эту возможность она сможет использовать в случае отказа в помиловании.

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