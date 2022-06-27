Адвокат засудженої Антон Гашинський повідомив, що клопотання про помилування Софія Сапега передала 22 червня до адміністрації колонії ІЧ-4 у Гомелі, де зараз перебуває.

До теми У Кремлі за вас уже все вирішили, – Зеленський закликав білорусів не брати участь у війні

У зверненні 24-річна ув'язнена просить президента Олександра Лукашенка звільнити її від відбування шестирічного терміну або замінити його більш м'яким покаранням.

"Я лише хочу бути поряд зі своєю родиною... Я хочу вільно дихати...", – написала вона у клопотанні.

Що відомо про вирок дівчині

6 травня суд у Білорусі засудив Софію Сапегу до 6 років колонії за порушення соціальної ворожнечі та незаконне збирання відомостей про приватне життя чиновників.

Вона також має виплатити 175 тисяч білоруських рублів компенсації моральної шкоди сотням людей, які, на думку суду, постраждали від її телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі".

Довідка! У цьому телеграм-каналі публікувалися особисті дані білоруських силовиків, чиновників, суддів та журналістів державних ЗМІ. Наразі він заблокований.

У вироку згадується понад 70 імен потерпілих. Кожному Софія має виплатити від 1 до 5 тисяч білоруських рублів (близько 52 тисяч доларів).

Найбільші суми суд присудив трьом позивачам:

заступнику начальника вітебського відділу поліції Дмитру Зятєву,

голові суду Мозирського району Анатолію Стрельченку,

Ірині Кащук (але, ймовірно, суддя припустився помилки і йдеться про майора міліції Лельчицького РВВС Інну Кащук).

За словами адвоката, таких масштабних вироків – за кількістю потерпілих та розміром присудженого штрафу до її справи у Білорусі не було.

Оскаржити вирок Сапега не стала, тож 17 травня він набув чинності. Проте вже у проханні про помилування вона повідомляє, що визнала провину і виконала всі умови угоди зі слідством.

З чим пов'язана справа Сапеги? Софія Сапега народилася в Росії, але виросла в Білорусі, куди переїхала її мати, а потім навчалася в університеті у Вільнюсі, де вже після арешту отримала диплом юриста.

Її затримали 23 травня 2021 року у Мінську після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair. Сапега летіла разом з екс-головним редактором опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, який перебуває під домашнім арештом.

Що йдеться у проханні про помилування

Сапега звернулася до Лукашенка і написала, що на скоєння злочинів її спонукали "молодість і дурість", а також нестійкий психічний та фізичний стан.

Вона пояснює, що "потрапила під вплив деструктивно налаштованої групи людей", а перебуваючи за ґратами, "повністю усвідомила незаконність" своїх дій і "щиро кається" в них.

Росіянка просить білоруського президента виявити поблажливість і повірити в її виправлення, дати їй шанс "на те, щоб бути корисною суспільству, і бути поряд з батьками".

Чи можуть дівчину помилувати

Формальною проблемою для помилування росіянки зараз залишається невиплачена частина зазначеної у вироку суми.

Під час слідства суд заарештував вилучені у Сапеги 15,4 тисячі білоруських рублів та 11 тисяч російських рублів, які пожертвували після вироку на її користь благодійники.

Ці гроші підуть на погашення тієї суми, яку Сапега має виплатити як компенсацію моральної шкоди "потерпілим" чиновникам. Тож, зараз її борг становить близько 160 тисяч білоруських рублів.

Раніше адвокат Гашинський також зазначав, що для помилування необхідно погасити всю зазначену суму. Сапега пише у проханні, що "на сьогодні" ні в неї, ні в її батьків немає грошей, щоб погасити весь борг. Але вона обіцяє виплатити все потерпілим.

До клопотання додано особисті поруки. Хто саме поручився за Сапегу, невідомо. У разі скоєння після помилування нового злочину з поручителя можуть стягнути до 16 тисяч білоруських рублів.

Клопотання засудженої адміністрація колонії має направити до Комісії з помилування. У разі його відхилення вона зможе повторно просити про помилування за півроку.

Лукашенко раніше жалів Софію

На початку червня Олександр Лукашенко заявив журналістам, що Сапегу можна передати Росії.

Шкода дівчинки. Треба це питання вирішувати… Вона ж росіянка... У нас є практика. Ми можемо російського громадянина передати до Росії. Нехай вона там відбуває термін. Або вони що хочуть, там роблять,

– сказав він.

16 червня МЗС Росії заявили, що Сапегу можуть перевести до Росії для відбування покарання, але для цього вона має подати відповідне прохання. Цю можливість вона зможе використати у разі відмови у помилуванні.