Инцидент произошел в столовой санатория. Там Слегина ужинала с женщиной, родившейся в Одессе. Темой разговора стало то, как произносить слово "паляница" (оно стало одним из символов борьбы украинцев с росскийскими захватчиками). Об этом сообщили РосСМИ, информирует 24 Канал.

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К столу подошла официантка, которая грубо высказалась об украинском лидере. Очевидно, женщина активно поддерживает геноцид, который совершают российские оккупанты в Украине. Слегина возразила ей, что "Зеленский – красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками".

Уже через некоторое время к Слегиной пришел мужчина в гражданской одежде. Он заявил, что сразу три человека заявили, что пенсионерка "восхваляла Зеленского", а он "наш враг". Сначала у женщины отобрали паспорт, а потом вывели Слегину под конвоем. Пенсионерке не разрешили взять с собой необходимые ей лекарства.

Слегиний угрожали, что она проведет в СИЗО 15 суток. Женщина даже не смогла прочитать протокол, потому что имеет проблемы со зрением.

Судебное заседание длилось 5 минут

Судебное заседание по делу длилось 5 минут. Слегиной на нем не было, потому что женщина проходит лечение: она страдает от проблем с ногами. Пенсионерку признали в дискредитации российской армии. Теперь женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей.