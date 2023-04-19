Інцидент стався у їдальні санаторію. Там Слєгіна вечеряла з жінкою, яка народилася в Одесі. Темою розмови стало те, як вимовляти слово "паляниця" (воно стало одним з символів боротьби українців з російськими загарбниками). Про це повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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До стола підійшла офіціантка, яка грубо висловилася про українського лідера. Вочевидь, жінка активно підтримує геноцид, який російські окупанти скоюють в Україні. Слєгіна заперечила їй, що "Зеленський - гарний молодий чоловік із гарним почуттям гумору, всі раніше сміялися над його жартами".

Вже через деякий час до Слєгіної прийшов чоловік у цивільному одязі. Він заявив, що відразу троє людей заявили, що пенсіонерка "вихваляла Зеленського", а він "наш ворог". Спершу у жінки відібрали паспорт, а тоді вивели Слєгіну під конвоєм. Пенсіонерці не дозволили взяти з собою необхідні їй ліки.

Слєгіній погрожували, що вона проведе у СІЗО 15 діб. Жінка навіть не змогла прочитати протокол, бо має проблеми з зором.

Судове засідання тривало 5 хвилин

Судове засідання у справі тривало 5 хвилин. Слєгіної на ньому не було, бо жінка проходить лікування: вона страждає від проблем з ногами. Пенсіонерку визнали у дискредитації російської армії. Тепер жінку оштрафували на 40 тисяч рублів.