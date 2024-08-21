Имеет ли Россия в Украине мощную агентуру: что рассказали в ГУР

Представитель ГУР МО Украины прокомментировал вопрос об агентуре врага в Украине. По его словам, Россия не имеет достаточно мощной агентуры в нашей стране, которая бы выполняла все ее задачи.

Хотя планы противника, среди прочего и в отношении дестабилизации, не изменились, в том числе и путем мощных ракетных ударов по инфраструктуре. Это тоже влияет на внутреннюю ситуацию, о чем рассказал заместитель руководителя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. Кроме этого, россияне все же имеют определенные успехи и хорошо осведомлены о наших планах.

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Что рассказали в ГУР об агентуре России в Украине

Чем больше противник будет осведомлен о наших планах и действиях, тем будет сложнее проводить операции и вообще вести вооруженную борьбу. Поджоги автомобилей, слияние информации о перемещении наших войск, другие вопросы, связанные с нашей военной деятельностью. Это, но не в таких масштабах, как это в некоторых случаях говорят. Нет у них мощной агентуры, которая бы позволила выполнять те задачи, которые они планируют,

– рассказал он.

Вадим Скибицкий также прокомментировал привлечение к ответственности не только российских военных, но и гражданских, в частности конструкторов крылатых ракет, устройств к авиабомбам – все это фиксируют.

Отмечается, что также фиксируют, что российские воины говорят друг другу по телефону. Затем все эти данные будут использовать для привлечения их к ответственности. Заместитель руководителя ГУР Минобороны подчеркнул, что совместные усилия разведки по открытым данным этому помогут.