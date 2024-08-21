Хоча плани противника, серед іншого і стосовно дестабілізації, не змінилися, зокрема і шляхом потужних ракетних ударів по інфраструктурі. Це теж впливає на внутрішню ситуацію, про що розповів заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. Крім цього, росіяни все ж мають певні успіхи і добре обізнані про наші плани.

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Що розповіли в ГУР про агентуру Росії в Україні

Чим більше противник буде обізнаний про наші плани і дії, тим буде складніше проводити операції і взагалі вести збройну боротьбу. Підпали автомобілів, злиття інформації про переміщення наших військ, інші питання, пов'язані з нашою військовою діяльністю. Це є, але не в таких масштабах, як це у деяких випадках говорять. Немає у них потужної агентури, яка б дозволила виконувати ті завдання, які вони планують,

– розповів він.

Вадим Скібіцький також прокоментував притягнення до відповідальності не лише російських військових, а й цивільних, зокрема конструкторів крилатих ракет, пристроїв до авіабомб – все це фіксують.

Зазначається, що також фіксують, що російські вояки говорять один одному телефоном. Потім усі ці дані використовуватимуть для притягнення їх до відповідальності. Заступник керівника ГУР Міноборони підкреслив, що спільні зусилля розвідки з відкритих даних цьому допоможуть.