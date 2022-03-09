Российская агрессия привела к 500 гражданским жертвам и 800 раненым, – ООН

Российские оккупанты безжалостно убивают мирное население Украины. ООН посчитала количество жертв, которое уже есть.

С начала нападения Украина потеряла 1 335 гражданских людей. Среди них 474 убитых и 861 раненый.

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Среди погибших – 97 мужчин, 54 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 17 детей и 294 взрослых, пол которых пока неизвестен. Ранены 76 мужчин, 55 женщин, 11 девушек и 3 мальчика, а также 30 детей и 686 взрослых, пол которых пока неизвестен,

– говорится в сообщении ООН.

Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения были из-за взрывчатого оружия с широкой зоной воздействия. Также из-за обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и воздушных ударов.

В то же время в ООН говорят, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством. В последние дни информация из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

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