Российская агрессия против Украины обошлась российским олигархам 28 миллиардов долларов за месяц

В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes находятся 104 россиянина. С конца декабря у 76 из них на фоне угрозы вторжения России в Украину снизилось состояние.

Самые большие потери постигли основателя компании по производству электромобилей Arrival Дениса Свердлова, его состояние уменьшилось на половину. Много потеряли основные владельцы газовой компании "Новатэк" и нефтехимического холдинга "Сибур" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.

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Январь стал одним из худших месяцев для российского фондового рынка

За последние два года именно январь 2022 года показал худшие показатели. Массовые распродажи начались 13 января. После заявления российского МИД о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности индекс Московской биржи упал более чем на 2%.

Через 5 дней падение составило уже 6,5%. В последний раз индекс Мосбиржи сокращался более чем на 5% в начале пандемии коронавируса весной 2020 года.

24 января из-за геополитических рисков и сообщений о возможном вторжении российских войск на территорию Украины, индекс Мосбиржи упал на 5,9%, Таким образом он опустился ниже 3300 пунктов и вернулся к уровням прошлого года. Курс доллара достигал выше 79 рублей, евро – 89 рублей.

Пострадали самые богатые люди России

По данным счетчика Forbes Real-Time, в целом состояние 104 российских миллиардеров сократились на 27,9 миллиарда долларов. Точкой отсчета выбрали 20 декабря 2021 года. Именно на эту дату фиксировали курсы валют и котировки акций, чтобы определить, как изменились состояние российских миллиардеров в 2021 году.

В частности, состояние Дениса Свердлова с 20 декабря 2021 года упало на 46%. В то же время такое падение якобы не связано с геополитической напряженностью. Акции его компании Arrival падают фактически с момента IPO в марте 2021 года из-за меньших темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.

На втором месте в этом списке основатель "Яндекса" Аркадий Волож, состояние которого сократилось на 26%. Он потерял от 600 миллионов до 1,7 миллиарда долларов. Третьим по потерям стал Олег Тиньков, капитал которого уменьшился на 21%.

Состояние российской экономики на фоне вероятного нападения на Украину

Центробанк России заявлял, что не будет покупать иностранную валюту на межбанке. В результате этого сообщения курс российского рубля к доллару снизился примерно на 50 копеек.

В России также фиксировали обвал фондового рынка. СМИ отмечали, что в течение двух прошедших лет столь сильного падения не было. А произошло это все на фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину.

Запад угрожает России санкциями в случае, если та вторгнется в Украину. Страна-агрессор же с наглой уверенностью заявляет, что к ограничениям готова. Как заявлял глава минфина России Антон Силуанов, экономика России якобы сможет выдержать анонсированные санкции.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.