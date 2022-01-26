Найбільші втрати спіткали засновника компанії з виробництва електромобілів Arrival Дениса Свердлова, його статки зменшились на половину. Багато втратили основні власники газової компанії "Новатека" та нафтохімічного холдингу "Сибур" Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко.

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Січень став одним із найгірших місяців для російського фондового ринку

За останні два роки саме січень 2022 року показав найгірші показники. Масові розпродажі розпочалися 13 січня. Після заяви російського МЗС про проблеми у переговорах з НАТО щодо гарантій безпеки індекс Московської біржі впав більш ніж на 2%.

Через 5 днів падіння становило вже 6,5%. Востаннє індекс Мосбіржі скорочувався більш ніж на 5% на початку пандемії коронавірусу навесні 2020 року.

24 січня через геополітичні ризики та повідомлення про можливе вторгнення російських військ на територію України, індекс Мосбіржі впав на 5,9%, Таким чином він опустився нижче за 3300 пунктів і повернувся до рівнів минулого року. Курс долара сягав вище за 79 рублів, євро – 89 рублів.

Постраждали найбагатші люди Росії

За даними лічильника Forbes Real-Time, загалом статки 104 російських мільярдерів скоротилися на 27,9 мільярда доларів. Точкою відліку обрали 20 грудня 2021 року. Саме на цю дату фіксували курси валют та котирування акцій, щоб визначити, як змінилися статки російських мільярдерів у 2021 році.

Зокрема, статки Дениса Свердлова з 20 грудня 2021 року впали на 46%. Водночас таке падіння нібито не пов'язане з геополітичною напруженістю. Акції його компанії Arrival падають фактично з моменту IPO у березні 2021 року через менші темпи зростання продажів і недооцінку вимог до капіталу.

На другому місці в цьому списку засновник "Яндекса" Аркадій Волож, стан якого скоротився на 26%. Він втратив від 600 мільйонів до 1,7 мільярда доларів. Третім за втратами став Олег Тіньков, капітал якого зменшився на 21%.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Стан російської економіки на тлі ймовірного нападу на Україну

Центробанк Росії заявляв, що не купуватиме іноземну валюту на міжбанку. В результаті цього повідомлення курс російського рубля до долара знизився приблизно на 50 копійок.

У Росії також фіксували обвал фондового ринку. ЗМІ відзначали, що впродовж двох минулих років настільки сильного падіння не було. А сталося це все на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії до України.

Захід погрожує Росії санкціями у випадку, якщо та вторгнеться в Україну. Країна-агресорка ж з нахабною впевненістю заявляє, що до обмежень готова. Як заявляв глава мінфіну Росії Антон Силуанов, економіка Росії нібито зможе витримати анонсовані санкції.

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