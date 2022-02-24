Российская армия атакует Украину без опознавательных знаков
24 февраля 2022 , 10:22Читати новину українською
Источник:пресс-служба Госпогранслужбы
Армия России пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины
Украинские военные в 9:40 утра 24 февраля зафиксировали российский вертолет без опознавательных знаков со стороны Беларуси.
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Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, это произошло в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич". Вертолет армии России произвел обстрел вправо и влево от моста.
По информации пограничников, предварительно пострадавших нет.
Пограничники с собратьями из ВСУ держат оборону,
– подчеркнуть в госоргане.
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